Çavuşoğlu: Elimizden gelen desteği vereceğiz

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bakanlıkta bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kazımi'nin yarın yapacağı toplantıya hazırlık yaptıklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, başta terör ile mücadele olmak üzere güvenlik konularını ele aldıklarını belirterek, "Diğer taraftan ilişkilerimizin farklı boyutlarını da değerlendirdik. Türk firmaların Irak'ta daha fazla yatırım yapmasını teşvik ediyoruz. Yatırımcıların önündeki engelleri kaldırmak için gerekli adımları atacağız" dedi.

'DEAŞ'A YÖNELİK MÜCADELESİNE DESTEK VERDİK'

Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konularla ilgili Türkiye ile Irak arasında görüş ayrılığının olmadığını belirterek, "Biz İran'ın istikrarını istiyoruz. İran'ın istikrarı hem Irak için hem de Suriye için önemli. Suriye'nin istikrara kavuşması her iki ülke için de hayati derecede önemli. Bölgenin istikrarı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Irak'ın her zaman toprak bütünlüğünü savunduk, bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Irak'tan tüm terör örgütlerinin temizlenmesini arzu ediyoruz. Irak'ın DEAŞ'a yönelik mücadelesine somut destekler verdik. Irak'ın bundan sonra da terör örgütlerine karşı mücadelesini destekleyeceğiz" diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Çavuşoğlu, son zamanlarda PKK'ya yönelik de Irak'ta bir mutabakat olduğuna vurgu yaparak, "Özelikle Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için bir anlaşma var, bu anlaşmanın uygulanması Irak'ın geleceği için önemli. Son zamanlarda PKK'nın Kuzey Irak'ta Kürtlere saldırdığını, peşmergeye saldırdığını görüyoruz. PKK terör örgütü Kürt'ü temsil etmiyor. PKK terör örgütü her şeyden önce Kürtlerin düşmanıdır. Kendisine biat etmeyen tüm Kürtlere saldırmaktadır. Süleymaniye'de de saldırıları arttırmaya devam etti. Suriye'de PKK, YPG; bunlar aynı örgüttür. Adının ne olduğu önemli değil, kendine biat etmeyen oradaki Kürt kardeşlerimize de saldırmaya başladı. Terör örgütünden ülkenin tamamen temizlenmesi için de Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'VİZE KONUSUNU DEĞERLENDİRDİK'

Bakan Çavuşoğlu, Ovaköy, Fişhabur kapısını açmak için neler yapabileceklerini de değerlendirdiklerini belirterek, "Özellikle Bağdat, Erbil, Türkiye olarak kimse dışlanmadan ticaretimizi artırmak için ve Irak'ı bölgesel bir transit ülke yapmak için bu kapıların açılması da önemli. Bu konuları da önümüzdeki günlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün kendi aramızda vize konusunu da değerlendirdik. 2009 yılında imzaladığımız anlaşma ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştık. Maalesef DEAŞ terör örgütü, aynı şekilde PKK terör örgütleri yüzünden güvenlik problemi oldu. DEAŞ'a karşı Irak büyük bir zafer kazandı, bundan memnuniyet duyuyoruz. Bu terör endişesi, güvenlik endişesi yüzünden tekrar vize uygulamasını geriye getirmek durumunda kaldık. Biz Iraklı kardeşlerimize vize uygulamaktan memnuniyet duymuyoruz. Önümüzdeki süreçte tekrar 2009 anlaşmasına geri dönebilmek için ne yapmamız lazım, güvenlik endişelerini nasıl gidereceğiz? Bir yol haritası üzerinde çalışma konusunda hemfikir olduk. En kısa zamanda Irak'a iadeyi ziyaret yapmak istiyorum. Aramızdaki temasları daha da sıklaştıracağız" dedi.