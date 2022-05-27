Çavuşoğlu: Bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefikiz gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Açıkça konuşmamız lazım bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor" dedi.



Çavuşoğlu, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.





"NATO İÇİNDE DAYANIŞMA HEPİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"



Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konudaki tutumunu açık ve net bir şekilde ifade ettiğini belirtti. Çavuşoğlu, "Bu iki ülkenin adaylığıyla ilgili Türkiye'nin koyduğu rezervin sebebi çok açıktır. Bu iki ülkenin PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkileri ve terör örgütlerine yaptıkları destek. Sonuçta NATO'nun güvenliği, NATO içinde dayanışma hepimiz için önemli. Tüm müttefikler için geçerlidir ve müttefik olmak isteyenler için de geçerlidir. Biz Finlandiya ve İsveç'in güvenlik endişelerini anlıyoruz ama NATO içinde birçok müttefikimizin açık bir şekilde söylediği gibi herkesin de Türkiye'nin de meşru güvenlik endişelerini anlaması gerekiyor. O nedenle terörle mücadelenin net bir şekilde stratejik konseptte yer almasını istiyoruz." dedi.





"VERDİĞİMİZ BELGEYE KARŞI CEVAPLARINI BEKLİYORUZ"



İki ülke heyetlerinin 25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelere de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bu toplantıda iki ülkenin PKK/YPG başta olmak üzere FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerine verdikleri destek ve o ülkedeki teröristlerin mevcudiyeti, aynı şekilde bu teröristlerin ne olduğuna dair bilgi ve belgeler bir kere daha paylaşıldı" diye konuştu.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkelerden somut beklentilerini ortaya koyan yazılı bir belgenin de İsveç ve Finlandiya heyetleriyle paylaşıldığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi bu ülkelerden somut adımlar atması yönünde verdiğimiz belgeye karşı cevaplarını bekliyoruz ve bu adımların da atılması gerekiyor. Zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefikiz gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Açıkça konuşmamız lazım bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor" şeklinde konuştu.









"MAALESEF NATO İÇİNDE BÖYLE ÜLKELER DE VAR"



NATO üyesi Yunanistan'ın Makedonya'dan ismini değiştirmesi istemesi nedeniyle Makedonya'nın NATO üyeliğine giden sürecin 11 yıl sürdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hiçbir ülkeden adını değiştirmesi gibi bir talepte bulunmadığını, teröre verilen desteğin kesilmesini istediğini belirtti . Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamalarının da sonlandırılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bu tür kararlar dostlara ve müttefiklere karşı alınmaz. Maalesef NATO içinde böyle ülkeler de var. Düşmanlara karşı alınan kararlardır ki bu her düşmana karşı da alınmaz." dedi. Çavuşoğlu, NATO müttefiklerinin de Finlandiya ve İsveç'i, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili somut adım atma konusunda teşvik etmesi gerektiğini söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte biz diyaloğa devam edeceğiz. Biz her zaman diyalogdan yanayız ve diyaloğu sürdüreceğiz. Umarım bu beklentiler de somut bir şekilde yerine gelir." ifadelerini kullandı.