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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:03
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Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi

BELÇİKA - Brüksel’de mevkidaşlarıyla ikili görüşmelere devam eden Çavuşoğlu, NATO karargahında Blinken ile bir araya gelerek ikili görüşme yaptı. Çavuşoğlu ile Blinken daha önce 15 Şubat'ta telefonla görüşmüştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluABD Dışişleri Bakanı Blinken
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