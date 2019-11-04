Çataklı: Ekim'de 175 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:



"Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında, kırsal alanda 3'ü büyük, 37'si orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 885, şehirlerde bin 857 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda, aralarında, kırmızı kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan 11 sözde üst düzey teröristin de bulunduğu toplam 175 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 56'sı ölü, 76'sı sağ-yaralı, 43'ü ise teslim olanlar. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 133'ü PKK/KCK, 36'sı DEAŞ, 6'sı aşırı sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 759 şüpheli gözaltına alınmış, 575 kişi tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlar sonucunda 108 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 214 silah, 57 adet mayın ve el yapımı patlayıcı, 134 el bombası, 2,1 ton patlayıcı ile 37 bin 760 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir" dedi.



Bakan Yardımcısı Çataklı, Kıran operasyonları kapsamında da 95 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 127 mağara ve sığınağın da imha edildiğini belirterek, çok sayıda silah ele geçirildiğini ifade etti.



SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI



Çataklı, sonbahar-kış operasyonları çerçevesinde 1 Ekim 2019-15 Nisan 2020 dönemi içerisinde önceden tespiti yapılan 292 barınma bölgesine yönelik sonbahar/kış operasyonları kapsamında 29 ilde, 7 bin 732 operasyon planlandığını, bunların 3’ünün büyük, 43’ünün orta çaplı olmak üzere toplam 987'sinin operasyon icra edildiğini anımsatarak "141 terörist etkisiz hale getirildi. 118 sığınak, depo, barınak imha edildi. 139 uzun namlulu, 26 roketatar/havan/lav, 68 tabanca/tüfek, 62 adet mayın/EYP, 147 adet el bombası, 2,2 ton patlayıcı, 533 adet dolu tüp, 882 adet fünye, 39 bin mühimmat, 20,2 ton gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE



Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 13 bin 154 operasyonda bin 196 kişinin tutuklandığını kaydederek 12 ton 853 kilo esrar, 981 kilo eroin, 9 kilo kokain ele geçirildiğini belirtti. İsmail Çataklı, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 976 operasyonda 29 kişinin tutuklandığını bildirerek 572 bin 854 litre kaçak akaryakıt, 1 milyon 18 bin 775 paket kaçak sigara ele geçirildiğini söyledi.



ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI 366 BİN 186



Çataklı, düzensiz göçle mücadelede 58 bin 94 düzensiz göçmek yakalandığını 971 organizatörün gözaltına alındığını bildirdi. Çataklı, ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının 366 bin 186 olduğunu, bugün itibarıyla kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 680 bin 603 olduğuna dikkati çekti.



CHP'NİN ÇUBUK RAPORUNA KARŞILIK 53 SAYFALIK RAPOR



İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşanan olaya ilişkin CHP'nin hazırladığı raporda gerçeklerle bağdaşmayan iddialar yer aldığını savunarak "CHP'ye hazırladıkları raporda yer alan yanlışları düzeltmek amacıyla 53 sayfalık bir rapor hazırladık. Bu rapor sonrasında CHP'nin yanlışlarını düzelteceğini umuyoruz. Rapor kamuoyuna açık, oradan alabilirler" dedi.



'287 DEAŞ'LI YAKALANDI'



İsmail Çataklı, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çataklı, yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin sayısı ve uyruğuna ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:



"Şu ana kadar 287 DEAŞ'lı yakalandı. Bunlardan 45'i Türk, 242'i ise yabancı ülkelerden. Yakalananlarda 19 farklı uyruk görüyoruz. Adli süreç ve rehabilitasyon devam ediliyor. Yabancı uyruklu olanlar güvenliği sağlanmış bölgede. Mülakatlarını müteakip ilgili ülkeler bilgilendiriliyor. Bazen beyanlarla gerçekler arasında farklılıklar oluyor. Kesinleşince ülkelerine haber veriliyor. Herkes kendi ülkesine gidecek. DEAŞ'la ülkemiz kadar mücadele eden ikinci bir ülke yok. Bin 106 DEAŞ operasyonunda 2 bin 553'ü gözaltına alınmış, bunların 784'ü tutuklanmış."



'2 HOLLANDALI İLE İLGİLİ GİRİŞ YASAĞI VAR'



İsmail Çataklı, Hollandalı 2 kadın DEAŞ'lı ile ilgili ise "76 bin 818 kişiye 'terörist savaşçı' olması ihtimaliyle ülkemize giriş yasağı koyduk. 2 Hollandalı ile ilgili giriş yasağı var gözüküyor. Bu 2 kişi özelinde detaylı bir araştırma soruşturma devam ediyor, sonucunda aydınlığa kavuşturmuş olacağız." dedi.



Çataklı, Türkiye'nin 646 teröristin kırmızı bültenle aranması talebinin İnterpol tarafından reddedildiğini bildirerek "Bunlardan 531'i FETÖ, 115' PKK- KCK'lı. DEAŞ'la ilgili 66 kırmızı bülten talebimiz oldu ve tamamı kabul edildi. Bu da İnterpolün terör örgütleri arasında ayrım yaptığını gösteriyor. 784 PKK- KCK örgütü üyesi kırmızı bültenle hali hazırda aranıyor. Bugünleri not ediyoruz. Kimlerin yanımızda yer aldığını görüyoruz" dedi.