Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun gol kralı Sörloth
Son Dakika
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun...
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-3
Son Dakika
Gençlerbirliği - Beşiktaş: 0-3
Hes Kablo Kayserispor lige veda etti: 1-2
Son Dakika
Hes Kablo Kayserispor lige veda...
Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e düştü: 0-1
Son Dakika
Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e...
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3 - 1
Son Dakika
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çalışan annelere 300 euro destek

Bakan Selçuk: Çalışan annelere 300 euro destek sağlayacağız

26 Temmuz 2020 Pazar 11:24
0 Okunma
Çalışan annelere 300 euro destek

ANKARA (DHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumunca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' kapsamında çalışan annelere verilen desteğin bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıkarıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, proje ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 euro artırımlı 350 euro ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

'BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR'

Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' sloganıyla 2019 yılında başlayan projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi. Bakan Selçuk, projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirterek, bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 euro, 2022 yılı için de 350 euro olacağının mesajını verdi.

Projeye 'www.sgkegitimlibakici.org' veya 'www.sgk.gov.tr' internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılabileceği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt Selçukçalışan Anneler300 Euro Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçildi
Kılıçdaroğlu, yeniden Genel Başkan seçildi
Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız
Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday
Kılıçdaroğlu kurultayda tek aday
Ömer Çelik'ten, Yunanistan'a sert tepki
Ömer Çelik'ten, Yunanistan'a sert tepki
Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması
Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması
Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak
Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak
AYM, Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu erteledi
AYM, Berberoğlu'nun ihlal başvurusunu erteledi
Altun: Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin
Altun: Demokrasi düşmanlığı yapmayın, demokrasimize hizmet edin
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı