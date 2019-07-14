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Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır

AK Parti'li Özhaseki: Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır

Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır

AK Parti'li Özhaseki: Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır

14 Temmuz 2019 Pazar 15:48
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Büyükkılıç'ın istifa haberi yalandır

KAYSERİ, (DHA) 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın istifa edeceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Kayseri'de partisinin Kocasinan Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Memduh Büyükkılıç'ın istifa edeceği şeklindeki iddialara değindi. Bu tür iddialara gülüp geçtiklerini kaydeden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Memduh Bey güya hastaymış ve istifasını sunmuş. Güler misiniz, ağlar mısınız? Biraz dürüst olun ve algı operasyonlarını bırakın. Memduh Bey ile 40 yıldan beri arkadaşız. O günden beri gayretine, dürüstlüğüne, çalışkanlığına, dava adamlığına Allah için şahidim. Bir taraftan da sporcu kimliği var. İçinizde Ali Dağı'na haftada 3-4 kez çıkan kaç kişi var? Sağlığı yerinde Elhamdülillah. Güya bana, 'Ben hastayım, gideyim' demiş. Nasıl bir yalandır böyle, neden söylenir? Dedikodulara baktığımız yok aslında. Bu yalanlar aramızda espri konusu oluyor ve gülüp geçiyoruz; ama tek üzüntümüz bir hemşerimizin bu yalanlara inanması olur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzhasekiMemduh Büyükkılıç
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