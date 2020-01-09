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Büyükelçi Berger: İran konusunda Türkiye ve AB aynı çizgide

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "İran konusunda hem Türkiye, hem Avrupa Birliği aynı çizgide diyebiliriz. Her iki taraf da tansiyonun bir an önce düşürülmesini istiyor'' dedi.

Büyükelçi Berger: İran konusunda Türkiye ve AB aynı çizgide

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "İran konusunda hem Türkiye, hem Avrupa Birliği aynı çizgide diyebiliriz. Her iki taraf da tansiyonun bir an önce düşürülmesini istiyor'' dedi.

09 Ocak 2020 Perşembe 13:47
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Büyükelçi Berger: İran konusunda Türkiye ve AB aynı çizgide

ÇANAKKALE - Çanakkale'ye 'Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi' kapanış programı için gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, gazetecilere açıklama yaptı. Tüm dünyanın İran ve ABD arasındaki gerilimi takip ettiğini, Avrupa Birliği'nin de bu konuda temaslarda bulunduğunu söyleyen Berger, "Bütün dünya aslında bu konuyu yakından takip ediyor. Avrupa Birliği içerisinde de birçok temas gerçekleştiriliyor. Tansiyonun artması herkeste bir endişe kaynağı oluşturdu. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin yüksek temsilcisi ve komisyon başkanı da gerilimin düşürülmesi için çabalarda bulunuyorlar" diye konuştu.

Durumun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğine işaret eden Başkan Berger, ''Bu sebepten dolayı da Cuma günü Avrupa Birliği'nin dış işleri bakanları olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra Türk hükümetinin yetkilileriyle de biz yakın temas halindeyiz. İran konusunda hem Türkiye, hem Avrupa Birliği aynı çizgide diyebiliriz. Her iki taraf da tansiyonun bir an önce düşürülmesini istiyor. Bunun yanı sıra Cuma günü Avrupa Birliği Konseyi'nin yeni başkanı İstanbul'a bir ziyarette bulunacak. Kendisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuları görüşecek'' dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Bergerİran
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