"Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için"

ANKARA

Bakan Süleyman Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Alın terinin her yerde aynı aktığını, emeğin karşılığını alma mücadelesinin yeni olmadığını bildiren Bakan Soylu, İslam dininin, 'İşçinin çalıştığının karşılığını, alnının teri kurumadan veriniz' ikazının, hem bu meselenin geçmişine vurgu yaptığını hem de inancın emeğe verdiği değeri göstermesi bakımından rehberlik ettiğini söyledi. Soylu, "Usta-çırak ilişkisinin neredeyse baba-oğul ilişkisine döndüğü manevi değerlerimizin, modern çalışma hayatına elbette ki olumlu yansımaları olmuştur. Ancak dışarıdan ithal maddeci kültür, bu yansımalara set çekmiş, hem emeğin hakkını vermekte hem de bu hakkı savunmada bize maalesef acı hatıralar bırakmıştır" dedi.

'1 MAYIS'I YASAL BİR ZEMİNE KAVUŞTURDUK'

Bakan Soylu, hep birlikte yeni bir Türkiye geleceği yazdıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bugüne kadar ki adımlarımızdan da önemli kazanımlar elde ettik. Her şeyden önce 1 Mayıs'ı yasal bir zemine kavuşturduk. 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla resmi tatil ilan ettik ve bir bayram havasında kutlayabilmenin önünü açtık. Öte yandan, sivil toplumun ve buna bağlı olarak sendikal hayatın gelişimini hızlandırma adına, bakanlığımız bünyesinde bulunan Dernekler Dairesi Başkanlığı'nı 'Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne dönüştürerek, hem kapasitesini hem de hitap ettiği sahayı genişlettik. Türkiye’de sendikalaşmanın önündeki engelleri azaltmanın yanı sıra sendikalarımızın bürokrasi yükünü de önemli ölçüde hafiflettik."

'ALIN TERİNİN GÖZYAŞINA KARIŞMADIĞI BİR TÜRKİYE'

Türkiye'nin 21'inci yüzyılın başından itibaren altyapısını yeniden inşa ettiğini ifade eden Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Kendi silahını, helikopterini ve almak için başka ülkelerin kapısında beklediği daha pek çok yüksek teknoloji ürününü, artık kendisi üreten Türkiye, yapabildiklerini, her kademeden çalışanının alın terine borçlu olduğunu pekâlâ bilmektedir. Bütün çabamız, arzumuz, hassasiyetimiz alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye içindir. Fabrikalardan plazalara kadar her emek veren insanımızın beklenti ve taleplerini karşılamanın, sorunlarını çözmenin gayreti içindeyiz. İnşallah önümüzdeki istikrar dönemi, pek çok konuda olduğu gibi, emeğin hak ettiği değeri bulması noktasında da hedeflerimize ulaştığımız ve her 1 Mayıs’ı iple çektiğimiz bir dönem olacaktır. Bu vesileyle tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu ülke için çalışan, üreten, düşünen herkesi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."