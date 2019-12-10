Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108239
ALTIN
273.413
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.6425
EURO
6.4267
8-13 yaş grubu için sosyal medya alarmı
8-13 yaş grubu için sosyal...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001...
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı...
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi' ilgi görüyor
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi'...
Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu
Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bütçe görüşmelerinde EYT tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde söz alan Grubu adına söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili eleştirileri cevapladı.

Bütçe görüşmelerinde EYT tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerinde söz alan Grubu adına söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili eleştirileri cevapladı.

10 Aralık 2019 Salı 11:34
19 Okunma
Bütçe görüşmelerinde EYT tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri sürüyor. Grubu adına söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Canikli'nin konuşması sırasında CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında zaman zaman sözlü tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik, eleştirileri cevaplayan Canikli, "Cumhurbaşkanının yetkileriyle alakalı çok ciddi birtakım tartışmalar gündeme geldi ve özellikle 'Cumhurbaşkanı izinli olduğunda ya da herhangi bir şekilde yurt dışına çıktığında ona vekalet edecek olanın seçilmiş biri olması gerekir, Meclis Başkanı olması gerekir' şeklinde biraz önce bir ifade ortaya konuldu. Burada, çok ciddi bir mantıksal hata vardır. Hani, hep diyoruz ya yasama, yürütme erkleri mutlaka ayrı olmalıdır. Meclis Başkanı, yasama erkinin başı, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı. Dolayısıyla siz Cumhurbaşkanlığına, yasama organından herhangi birine vekalet veremezsiniz, o zaman birbirine karışmış olur. Bu kadar basit bir mantık hatasının yapılmasına gerçekten şaşırdığımı, üzüldüğümü ifade etmek istiyorum" dedi.

FETÖ BORSASI CEVABI

Nurettin Canikli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yargıda FETÖ borsası kurulduğuna yönelik eleştirilerine değindi. Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ borsasından bahsedildi. Benim anladığım şu; Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde FETÖ borsasıyla ilgili bazı bilgiler var. Yani yine, kendi ifadesinden yola çıkarak söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatları üzerinden FETÖ borsası kurulduğu ve burada birtakım işlemler yapıldığı şeklinde elinizde bilgiler, belgeler var, öyle anladım ben. Peki Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet başsavcılığına şikayet ettiniz mi bunları? Ben merak ediyorum. Yani böyle bir şey varsa, birinin suç işlediğini öğrenmişseniz, birinin kanunlara aykırı bir şekilde davrandığını öğrenmişseniz eğer, ne yaparsınız? Elbette konuşursunuz, söylersiniz, ona bir şey demiyorum. Ama gidersiniz, en temel vatandaşlık görevi olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunursunuz. Bu, en temel vatandaşlık görevidir ama anladığım kadarıyla böyle bir başvuru yok. Nedir bu şimdi?"  

'KAYNAĞINI BULALIM, HALLEDELİM'

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili eleştirileri de ele alan Canikli, bu işin devlet ciddiyeti içeresinde çözülmesi gerektiğini, teknik düzenlemelerin ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında bulunduğu 8 Eylül 1999’da yapıldığını söyledi. Canikli, şöyle konuştu:

"Bunun da ilk yıl maliyeti 26 milyar, bir süre sonra 100 milyara çıkar. Hemen emekli olacak 1,5 milyon kişi var. Bir süre sonra da yüz milyara çıkıyor. Tekrar 40'lı yaşlardaki erken emekliliğe dönmüş oluyoruz. Bu parayı ortaya koymadığınız zaman 'Ben bunu çözerim' demek olmaz. CHP'de de bu işi bilen arkadaşlar var. Lütfen çıkıp, konuşsun onlar da. Kaynağını bulalım halledelim. Nobel ödüllü iktisatçılar, bu kaynak problemini çözmek için çalışıyor. Bunu bulamamışlar ama Sayın Kılıçdaroğlu, 'bulurum' diyorsa, bu çok kıymetli bir olay. İçi boş bir aile sigortasıyla bunu hallederim demekle olmuyor."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Canikli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük sözlerine cevaben, "Sayın Canikli, Kılıçdaroğlu o tarihte emekli. Bir insan gerçeği çarptırır da bu kadar mı çarpıtır. Bir insan iftira atar da bu kadar mı atar." ifadelerini kullandı.

ŞENTOP İLE ÖZKOÇ ARASINDA, 'SÖZ VERME' TARTIŞMASI

CHP'li Engin Özkoç, AK Parti İstanbul  Milletvekili Nurettin Canikli'nin söz hakkı olmamasına rağmen, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından söz verdiği öne sürdü. Şentop, CHP'li Özkoç'un eleştirisinin haksız olduğunu beliterek, tepki gösterdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bütçe GörüşmeleriEYT TartışmasıTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Şentop'tan, 'İnsan Hakları Günü' mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan, 'İnsan Hakları Günü' mesajı
"2 binden fazla yasa çıkardık"
"2 binden fazla yasa çıkardık"
"Karşımızda susuyor"
"Karşımızda susuyor"
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı
MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı
MHP Aydın İl Başkanı, görevden alındı
Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz
Adalet Bakanı Gül: Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz
İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: 11 Fransa vatandaşı ülkesine sınır dışı edildi
Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu
Erdoğan, İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu
Kılıçdaroğlu'nun dayısı toprağa verildi
Kılıçdaroğlu'nun dayısı toprağa verildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans