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Bursa Milletvekili Atilla Ödünç Fahrettin Koca ile Görüştü..

26 Şubat 2021 Cuma 11:56
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Bursa Milletvekili Atilla Ödünç Fahrettin Koca ile Görüştü..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi için Tomografi cihazı talebinde bulundu.

Milletvekili Ödünç, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemiz Gürsu'muza ve çevre ilçelere vermiş olduğu sağlık hizmeti dolayısıyla, bölgede büyük bir yükü omuzlamaktadır. Çalışmalarını yakından takip ettiğim, ihtiyaçları ile yakından ilgilendiğim hastanemizin Tomografi cihazına ihtiyacı olduğunu, günde 50 hastamızın cihaz bulunmadığı için başka hastanelere sevk edildiğini yetkililerden öğrenince, bunu ilgili makamlara taşımak için harekete geçtim. Neticede, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan bir randevu alarak, hastanemizin bu talebini ilettim. Bu şekilde günlük 75-100 kişiye hizmet verileceğini dile getirdim. Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Sayın Bakan bu işle bizzat ilgileneceğini ve en kısa zamanda Tomografi cihazını hastaneye kazandıracaklarını ifade etti. Kendilerine Gürsulu hemşehrilerim adına teşekkür ettim. Bu süreci yakından takip edeceğimi ifade ediyor, Tomografi cihazımızın Devlet Hastanemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

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Bursa Milletvekili Atilla Ödünç Fahrettin Koca Ile Görüştü..
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