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Bu yıl yolcu taşımaya başlanacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretiminin tamamlandığını belirterek, ''En kısa zamanda raylara indirip, testlere başlayarak yolcu taşıyacağız. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Bu yıl içerisinde de işletmeye alıp, yolcu taşımaya başlayacağız'' dedi.

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:59
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Bu yıl yolcu taşımaya başlanacak!

ADAPAZARI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üretildiği Adapazarı’ndaki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) fabrikasını ziyaret etti. TÜVASAŞ Genel Müdürü İlhami Kocaarslan'dan brifing alan Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli treni inceledi.

Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, yerli ve milli trenin son aşamalarına şahitlik ettiklerini kaydederek, ''İnşallah en kısa zamanda raylara indirip, testlere başlayarak yolcu taşıyacağız. Proje kapsamında ilk alt yapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesisleri 2019 yılında devreye alındı. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ar-Ge’deki genç arkadaşlarımız bu konuya odaklandılar. Tedarikçilerimiz yerlidir. Milli trenimiz, sanayimizin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmiştir'' dedi.

30 AĞUSTOS’TA TESTLER BAŞLIYOR

29 Haziran’da fabrika testlerinin ardından 30 Ağustos’ta ray ve yol testlerinin yapılmaya başlanacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

''Yerli milli tren projemiz, markalaşma ve ihraç etme hedeflerimizin en önemlilerindendir. Kara, hava, deniz yollarımızla birlikte ulaşım notlarıyla bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini bizden hiç ayırmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli tren için çalışan herkese teşekkür ediyorum, bize bu milli gururu yaşattılar. İnşallah 29 Haziran’da tekrar buraya geleceğiz, arkadaşlarımız ile fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos’ta bir tören yapıp, ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp, yolcu taşımaya başlayacağız.''

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluMilli Elektrikli Tren
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