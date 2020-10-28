ANKARA - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Karaismailoğlu, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, Bosna Hersek Haberleşme ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nedzad Brankoviç ile Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Alagiç'i makamında ağırladı. Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki kara yolu ve demir yolu taşımacılığı konularının ele alındığı görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'HER ZAMAN DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ'

Bakan Karaismailoğlu, Bosna Hersek'le ilişkilerin kendileri için hep önem arz ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bizler, Bosna Hersek’in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi derdimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz. Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'e her türlü desteği tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz. Siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra ulaştırma alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek için Bosna Hersek ile her zaman dayanışma içinde olacağız. Bugün bu nadide ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla ulaştırma alanında atılabilecek adımları gözden geçirdik. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından ilgilendiği Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesindeki son gelişmeleri ele aldık."

Bakan Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığı alanında iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına neler yapılabileceğini müzakere ettiklerini de belirtti.