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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nca (MYK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararlaştırıldı.

14 Haziran 2022 Salı 11:23
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'kesin ihraç' istemiyle disipline sevk edildi

CHP Genel Merkezi’nde dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararı çıktı. CHP yönetiminin disipline sevk gerekçesi olarak, Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclis toplantısında el kaldıran AK Parti'li Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri ve bundan dolayı yapılan protestoya karşılık verme şekli gösterildi.

KARAR OY BİRLİĞİ İLE

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından, bir süredir ortaya konulan tutum ve davranışlar Genel Merkezimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Tanju Özcan bu kapsamda Genel Merkezimiz tarafından pek çok kez sözlü olarak uyarılmıştır. Ayrıca, bir kadın hemşehrisi ile ilgili anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş ve 'uyarı' ile cezalandırılmıştır. Tanju Özcan’ın 'uyarı' cezasının ardından, 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bolu Belediye Meclisi toplantısında bir kadın belediye meclis üyesi ile girdiği diyalog, cinsiyetçi yorum ve sözleri Merkez Yönetim Kurulumuzun 13 Haziran 2022 tarihli toplantısında, kapsamlı olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

KORUMA KARARI VERİLMİŞTİ

Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AK Parti'li Çınar'a yönelik sözleri ile ilgili tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, meclis toplantısındaki konuşmasını paylaşarak "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" diye yazmıştı. Meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmış, mahkeme, 'tedbir' talebini kabul ederek Hacer Çınar hakkında Tanju Özcan'a karşı 30 gün süreyle koruma kararı vermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluBelediye BaşkanıTanju ÖzcanCHPMYK
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