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Bizim verilerimize göre İmamoğlu kazanmıştır

Kılıçdaroğlu: Bizim verilerimize göre Ekrem İmamoğlu kazanmıştır

Bizim verilerimize göre İmamoğlu kazanmıştır

Kılıçdaroğlu: Bizim verilerimize göre Ekrem İmamoğlu kazanmıştır

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:36
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Bizim verilerimize göre İmamoğlu kazanmıştır

ANKARA (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin Ankara'da partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "İlk defa bu kadar adaletsiz bir seçimle karşı karşıya kaldık. Bütün adaletsizlikleri yaşadık. Ama halk demokrasiden yana tavrını koydu. Bu bizim için çok büyük bir ışık. Bu sadece insanımız için ülkemiz için değil, dünyanın bütün demokratları da bu tavırdan dolayı rahatlamışlardır" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Bize üzün şu; Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış birisinin daha elinde veri olmadan kazandık diye açıklama yapması, böyle yangından mal kaçırır gibi açıklama yapması, Binali Bey'e yakıştıramadım. Islak imzalı tutanaklara bakıyoruz, elimizdeki verilere de bakıyoruz, kavgasız bir ortamda bütün bunların gerçekleşmesini bekliyoruz. İstanbul'daki bütün arkadaşlarıma, örgütteki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum; 48 saat hiç kimse uyumayacak. Sandıklar terk edilmeyecek. Birleştirme tutanakları mutlaka sizin yanınızda tutulacak. Göreceksiniz, İstanbul'a da bahar gelecek. Tıpkı Ankara'ya baharın geldiği gibi. Bütün baskılara, iftiralara rağmen bir başarı elde ediyoruz. 81 milyonun başarısı olarak görüyoruz. Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Kırşehir'i, Artvin'i bir ilçe hariç, Ardahan'ı, Bolu'yu, Bilecik'i kazandık. Kazanan aslında Türkiye."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluEkrem İmamoğluChp Istanbul
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