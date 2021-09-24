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"Biz iki NATO ülkesi olarak başka bir noktada olmamız gerekir"

24 Eylül 2021 Cuma 14:15
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"Biz iki NATO ülkesi olarak başka bir noktada olmamız gerekir"

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD ziyaretinin sorulması üzerine, "Şu ana kadar beklediğim Sayın Biden ile olan görüşmelerde o istenen netice değil. Şu anda da aynı şeyi düşünüyor ve söylüyorum. Biz iki NATO ülkesi olarak başka bir noktada olmamız gerekir" dedi

Erdoğan, "Amerika terör örgütleriyle yeterince mücadele etmiyor, mücadele etmenin ötesinde mücadeleyi bırakıp onlara yüklü miktarda silah, araç gereç desteği veriyor. Bu tür yaklaşımlar olduğu sürece bizim de bunları tüm dünya kamuoyuna paylaşmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi ziyareti konusunda ise, "Rusya ile ikili münasebetlerimizi çok daha ileri taşıma gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan, vaka artışları ve tedbirler konusunda, "Alınacak tedbirler gerek halkımızda gerekse üniversite öğrencilerimize çok farklı olmaması lazım. Dün bakanımızla yaptığımız görüşmede 'maske konusunda taviz veremeyiz' dedi. Demek ki maske konusuna önem veriyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeNATO ülkesi
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