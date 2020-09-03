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Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vücut kırgınlığı nedeniyle başvurdukları hastanede Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

03 Eylül 2020 Perşembe 15:30
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Binali Yıldırım ve eşinin Covid-19 testleri pozitif çıktı

ANKARA - AK Parti'li Binali Yıldırım, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yıldırım, paylaşımında, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan temizlik-maske-mesafe kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz" dedi. 

DHA

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AK Parti İzmir Milletvekili Binali YıldırımEşi Semiha YıldırımCovid19 Testleri Pozitif çıktı
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