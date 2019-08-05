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Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz'da geldiği İzmir'e, 13 gün sonra yeniden geldi. Partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesini ziyaret eden Yıldırım, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde belediye seçimleri için 5 yıl gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 4 yıllık süre var. Bu süre içinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var" dedi.

Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz'da geldiği İzmir'e, 13 gün sonra yeniden geldi. Partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır ilçesini ziyaret eden Yıldırım, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde belediye seçimleri için 5 yıl gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 4 yıllık süre var. Bu süre içinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var" dedi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
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Binali Yıldırım: Ülkemizin kalkınması için yapacak çok işimiz var

İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı olan, TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yerel seçimden sonra ilk kez 22 Temmuz'da geldiği İzmir'de, Kınık ve Bergama ilçelerini ziyaret etmişti. 13 gün sonra dün tekrar kente gelen Binali Yıldırım, bu kez partisinin belediye başkanlığını kazandığı Bayındır'ı ziyaret etti. 'Yüze vurur ifadesi, Bayındır'a hoş geldin bitanesi' pankartıyla karşılanan Binali Yıldırım'a, AK parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve diğer İzmir milletvekilleri ile eski milletvekili Vecdi Gönül eşlik etti. Belediye önünde toplananlara ilk olarak Bayındır Belediye Başkanı Ak Partili Uğur Demirezen, ardından da Hamza Dağ seslendi. Bayındır'da güzel bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Hamza Dağ, "Önümüzdeki 5 senede, 31 Mart'a kadar söylediğimiz her sözün arkasında durup Bayındır'a hizmet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. 2009-2014 arasında yapılanları hep birlikte müşahede ettik. Bize oy versin ya da vermesin herkese hizmet edeceğiz. Bayındır'ı parlayan yıldız yapacağız" dedi.

‘BURSA’DAN, İKİ SAATİN ALTINDA İZMİR’E İNDİM’

Daha sonra kürsüye çıkan Binali Yıldırım ise toplananları, "Çiçek dünyasının merkezi olan Bayındır'ın çiçek gibi insanları" sözleriyle selamladı. Aradan çok zaman geçtiğini ve Bayındırlıları çok özlediğini söyleyen Yıldırım, "Bugün benim için çok güzel bir gün. Buraya sizlere teşekküre geldim. Uğur Demirezen kardeşimize sahip çıktınız, onu belediye reisi seçtiniz. Allah sizden razı olsun. Şimdi o da sizin verdiğiniz bu desteği karşılıksız bırakmayacak ve Bayındır’ımızı daha da bayındır hale getirmek için çalışacak. 2011 yılında İzmir milletvekili adayı olduğumda Torbalı'dan bu tarafa gelirken yolun halini görünce çok üzüldüm. Ne kadar zorlukla, trafik kazası tehlikesiyle eski yoldan gelip geçtiğinizi hatırlıyorsunuz değil mi? Hamdolsun Torbalı'dan bu tarafa yeni yol çok güzel olmuş. Yapanlardan Allah razı olsun, kullananlardan Allah razı olsun. Dün, Türkiye'nin yüz akı olan, gururu olan projenin açılışını yaptık. İstanbul-İzmir Otoyolu sıradan bir proje değil. Niye? Çünkü İstanbul ile İzmir arası artık 3 saatin altına iniyor. Dün Bursa'dan geldim, iki saattin altında İzmir'e indim. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

BU MİLLET İÇİN NE YAPSAK AZDIR 

"Bu millet için ne yapsak azdır" diyen Binali Yıldırım sözlerini şöylü sürdürdü:

"Daha fazlasını yapacağız. İnşallah birlikte yapacağız. 18 yıl boyunca Cumhurbaşkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de olmaz denen işleri olur hale getirdik. Hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik. Doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birleştirdik. Biliyorsunuz yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes bilsin. Ay yıldızlı bayrağımızı indirtmeyiz, ezanını dindirtmeyiz. 15 Temmuz'da Bayırdır cumhurbaşkanına, başbakanına ve ülkesine sahip çıktı."

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Seçimsiz bir döneme girildiğini vurgulayan Binali Yıldırım, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzde belediye seçimleri için 5 yılı gibi bir süre var. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de 4 yıllık bir süre var. Bu süre içinde inşallah ülkemizin kalkınması için, Bayındır'ın daha mamur hale gelmesi için, gençlerimiz için, geleceğimiz için yapacak çok işimiz var. Bayındır, bugün dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda'ya bile çiçek ihraç eden bir ilçemiz. Bayındır, ta Osmanlı’dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş. Büyükşehirlerimizde bulunan o parklardaki, büyük bulvarların etrafındaki çiçekleri görünce aklıma hep Bayındır geliyor, hep siz geliyorsunuz. Sadece çiçekçilik değil, tarımsal ve bitkisel üretiminde de Bayındır merkez olmaya hak kazanıyor. Bir tarımsal organize sanayi bölgesi beklentisi var. Bunu biliyoruz. Milletvekillerimiz ve bizatihi şahsım bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biliyorsunuz, bölünmüş yolu yapacağız dedik, yaptık. Şimdi de Torbalı- Ödemiş arasındaki demiryolu hattını iyileştireceğiz dedik ve elektrikli hale getiriyoruz. Daha konforlu hale geliyor. Çalışmalara başlandı, 44 milyon yatırım var. Helali hoş olsun. Gelirken milletvekillerimiz söyledi. Tire'de araç muayene istasyonu varmış, Bayındır'da yokmuş, olur mu? Olmaz. Bayındır'a yakışır değil mi? Araç muayene istasyonu kuracağız. Bayındırlı kardeşlerimizin Tire'ye gitmesine gerek kalmayacak. Bazı baraj işleri var. Fakat biraz ağır gidiyor. Bana ağır gittiğini söylediler. O konuyla da ilgileneceğiz. Daha da hızlandırılması için tarım demek su demek, hayat demek, su demek. Sulama olmadan hiçbir şey olmaz. Bereket olmaz. O bakımdan bu Bayındırımızda gençlerimizin daha iyi şartlarda iş bulabilmeleri için mutlaka üretime daha fazla önem vermemiz lazım. Burada bir fakülte beklentisi olduğunu da biliyorum. Bunun için de çalışma yapacağız şimdiden oldu demiyorum gerekli çalışmaları başlatacağız. Hastaneyle ilgili talebinizi biliyoruz belediye başkanı ve milletvekilleri bu konunun takipçisi olacağız" dedi. 

Binali Yıldırım, konuşmasından sonra Belediye Başkanı Uğur Demireren'i makamında ziyaret etti.

DHA

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Binali Yıldırım
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