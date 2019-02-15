Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101653
ALTIN
223.340
DOLAR
5.2641
STERLİN
6.7611
EURO
5.9376
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik oldu
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik...
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren gelişmeler
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren...
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle...

Binali Yıldırım: Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Binali Yıldırım: Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TÜSİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

15 Şubat 2019 Cuma 14:05
0 Okunma
Binali Yıldırım: Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi

İSTANBUL - İstanbul'daki toplantı öncesi konuşan Binali Yıldırım, "İmarla ilgili son yıllarda hepimizi rahatsız eden gelişmeler var. Normal yapıların arasında bir tane sivri bina çıkmış. Bütün bunların sebebi imar ile ilgili karmaşadır. İmar hakkı olan 8 kuruluş var. Sadece belediyeler imar yapmıyor. Bu da karmaşa doğuruyor. Bu karmaşadan hoşumuza gitmeyen o görüntüler çıkıyor. Benim belediye meclislerinde plan tadilatı dosyaları, ilk gündem maddesi olmayacak. Bu çok önemli bir taahhüt olacak. İmar planları günler aylar içinde birkaç kez değişen birçok mağduriyeti beraberinde getiren şeyler olmamalı. Bir sene önce tarım alanı bir sene sonra eğitim alanına çeviriyorsunuz daha üzerinden geçmeden ticari alana dönüştürüyorsunuz. Orada bir sürü haksız kazançlar oluyor" dedi.

"TÜRKİYE'DE HALLETTİM, İSTANBUL'A SIRA GELDİ"

"Ulaşım konusu benim işim" diyen Yıldırım, "Türkiye'de hallettim, İstanbul'a sıra geldi. İstanbul'da trafiğin ana sebeplerinden biri toplu ulaşımın yeterince gelişmemiş olması. Devam eden metro çalışmaları bittiğinde, banliyö hattı açıldığında, beş yıl içinde 520 kilometrenin üzerinde raylı sistem olacak. Şu anda raylı sitemin payı yüzde 18. Bunlar bitince yüzde 48,5 olacak. Toplu taşımada ciddi anlamda iyileşme sağlanmış olacak. İstanbul'un nüfusunun yarısından fazlasına doğrudan hitap edecek raylı sisteme sahip olacak. Evinden çıkıp 750 metre gittiğinde bir metro istasyonuyla karşılaşacak" diye konuştu.  

"AKIŞKANLIĞI DEVAM EDEN BİR TRAFİK VADEDİYORUM"

Binali Yıldırım, "Ben akan bir trafik vadediyorum. Yoğun saatlerde durmadan, akışkanlığı devam eden bir trafik vadediyorum. Bu işi dünyada çözen hiçbir büyükşehir yok. Problemin kaynağı ne.. Binde 7'ye, yüzde 20 nüfusu yerleştirip orada saat gibi işler yürüsün diyemeyiz. Ulaşım aktarma istasyonlarının entegre edilmesi, ulaşım sistemlerinin daha çok kullanılması, birçok destekleyici tedbiri de alarak trafik işini halledeceğiz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMM BaşkanıBinali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asılsız imar iddialarına yanıt
Asılsız imar iddialarına yanıt
BTP Başkan adayı Kotil meydan okudu
BTP Başkan adayı Kotil meydan okudu
Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi
Erdoğan'dan bağımlılıkla mücadele genelgesi
Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur
Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur
DATÇA SN.FEYZULLAH GÜLADA İLE DOKTORA KAVUŞUYOR
DATÇA SN.FEYZULLAH GÜLADA İLE DOKTORA KAVUŞUYOR
Bütün bölgelerde seçime gireceğiz
Bütün bölgelerde seçime gireceğiz
Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var
Ankara'da ulaşım sektörünün tamamında sıkıntı var
Bakan Akar, 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Bakan Akar, 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, CHP’den istifa etti
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, CHP’den istifa etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ