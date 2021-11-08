Binali Yıldırım: Dünyanın önündeki en büyük sorun iklim değişikliği

İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülkemizin ve dünyanın önündeki en büyük problem iklim değişikliği ile karşı karşıya olduğumuz felakettir" dedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İTÜ'de Denizcilik Fakültesi için yapılan laboratuvar ve yemekhane binasının açılışını yaptı. Türk denizciliğinin 'Beybabası' olarak bilinen Uzmar Denizcilik'in kurucusu Kaptan Altay Altuğ adına İTÜ'de Denizcilik Fakültesi'ne yapılan laboratuvar ve yemekhane binası AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir programla açıldı. Açılışa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof Dr Oğuz Salim Söğüt, Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.





Programdaki konuşmasına Barbaros Hayrettin Paşa'nın "Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur" sözünü hatırlatarak başlayan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Eğer denizcilik olmasaydı, denizlerimiz olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan yarısı da soğuktan ölebilirdi. Bu kadar hayati bir öneme sahip. Şu anda iklim değişikliğini de dikkate aldığımızda elimizde kalan en sağlam malzememiz denizlerimizdir. Karaları el birliği ile hallettik, yaşanamaz hale getirdik. Doğrusu bu. Bunda endüstrileşmiş ülkelerin, zengin ülkelerin, zenginleşme adına çok büyük veballeri var. Çok büyük katkıları var" dedi.





Çevresel değerleri geri getirmenin çok kolay olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Şu an dünyanın gündemini meşgul eden en önemli konu. Mesele şu; Dünyanın nüfusunun yüzde birini teşkil eden nüfus, karbon salınımını, ozon tabakasının delinmesine, iklimlerin, sıcaklık değişimlerine sebep olan olayların sorumlusu oldukları halde dünyanın nüfusunun yarısını oluşturan ülkelerden bunun bedelini almak istiyorlar. Kavga bunun üzerine. Yani haklı olarak daha göreceli az gelişmiş ülkeler diyor ki, 'Bunu biz yapmadık, siz yaptınız. Bedeli neden biz ödeyelim.' Kavga bunun üzerine dönüyor. Ve bu kavga böyle uzadıkça da dünyamız gittikçe daha zor yaşanılabilir yer haline geliyor" şeklinde konuştu.





"EN BÜYÜK SORUNUMUZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ"



Konuşmasının büyük bir kısmını iklim değişikliği konusuna ayıran Yıldırım, "Kısacası ülkemizin ve dünyanın önündeki en büyük problem iklim değişikliği ile karşı karşıya olduğumuz felakettir. Burada biz Paris Sözleşmesi'ni imzaladık. Ve oradaki taathhütlere bir bir uyacağız. Aslında biz başladık uymaya. Bakın bölünmüş yollar yaptık. 28 bin kilometrekare otoyol niteliğinde yollar yaptık. Bunların karbon salınımındaki azalma miktarı 6 milyon ton. Bu çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin artık dünyanın bir çok ülkesi ile yarışır hale geldiğini kaydeden Yıldırım, "Şunu demek istiyorum. Yani ülkemiz artık dünyanın başa güreşen ülkeleri ile birlikte yol gidiyor. Bunu gençler özellikle görün. Olumsuz pompalanan haberler bu ülkeye haksızlıktır, hepimize haksızlıktır. Ülkemizde güzel şeyler oldu, olmaya da devam edecektir. Yarım asırdır uğraştığımız sorunlarımız var. Nedir? Bölücü terör örgütü... Kaynaklarımızı tüketen bir sorun. Ha bu, bunların marifeti mi değil? Türkiye'yi paçasından tutup aşağı çekmek isteyen ve bölgede sesini kısmak isteyen süper emperyal güçlerin işidir. Ama onlara bu fırsatı vermeyeceğiz, vermiyoruz. Ve bugün artık sadece sınırlarımız içinde değil sınırlarımızın güneyinde de terör örgütüne hak ettiği cevabı veriyoruz ve halkımızın güvenliğini sağlıyoruz" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından laboratuvar ve yemekhane binasının açılışı, kurdela kesilerek gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve beraberindekiler, laboratuar ve yemekhaneyi gezerek bilgi aldı.