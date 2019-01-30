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Binali Yıldırım: Adaylık başvurusu sonrası görevi bırakacağım

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım: Adaylık başvurusu sonrası görevi bırakacağım

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:28
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Binali Yıldırım: Adaylık başvurusu sonrası görevi bırakacağım

Binali Yıldırım bir soru üzerine partisinin adaylık başvurusunu yapacağı 18 Şubat tarihi itibariyle Meclis Başkanlığı görevinden ayrılacağını bildirdi.


"BENİM İÇİN MECLİS BAŞKANLIĞI MESLESİ 18 ŞUBAT TARİHİ İTİBARİYLE TAMAMDIR"

Yıldırım, "Bu bir ilk, mevzuatta Meclis Başkanının belediye başkanlığına adaylığı düşünülmemiş. Bunun için de kanunlarda bu yazılmamış. Belediye başkanlığına adaylığım açıklandığı zaman herkes şaşırdı, 'acaba şimdi ne olacak?' Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladılar. Kimisi 'herhangi bir yasak yok, belediye başkan adayı olabilir, istifa etmesine gerek yok' diyor. Bir kısmı da 'İstifa etmelidir' diyor. Ben şunu özetle söylemek istiyorum. Benim bu istifa meselesiyle alakalı olarak vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. Biz İstanbul'u, İstanbul'un geleceğini konuşmamız lazım. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Ben resmen aday bile değilim. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem yüzünden bir tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici bir şey. Onun için burada ilk defa açıklıyorum, kararımı da verdim. Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi de bırakacağım. Adaylık müracaatını partim yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım. Ben bıraktığım yere dönüp tekrar bakmam. Hayatım boyunca bıraktığım yere tekrar bakmadım, orayı yönetmeye kalkmadım. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibariyle tamamdır, yani orada görevimi tamamlamış olacağım. Ondan sonra tam kapasiteyle seçime kadar İstanbullularla vaktimi geçirmiş olacağım. " dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımBelediyeBaşkanAdayCNN Türk
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