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BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli

21 Nisan 2022 Perşembe 12:51
BBP lideri Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de düzenlenen iftar programında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Destici, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını lanetlediğini söyleyerek, "Üç dinin mensuplarının orada, kardeşçe yaşamasını arzu ediyoruz ama siyonizm dışarıdan müdahale ile burayı karıştırıyor; Kudüs'ü tek dinli, tek milletli hale getirmeye çalışıyor. Bunu reddediyoruz. Dünya var oldukça orada hem İslam'ın kutsalları yaşayacak hem de Müslüman varlığı güçlü şekilde devam edecek. Bu konuda çok hassasız" diye konuştu.

'500 BİN MÜLTECİ SURİYE'YE DÖNECEK'

Daha sonra basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmelerine ilişkin soruyla ilgili, sığınmacılar üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve kaos çıkarmak isteyenlerin devreye sokulduğunu söyledi. Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ve döndürülmesi gerektiğini belirten Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli" dedi.

Kimsenin sığınmacıları siyasi rant meselesi haline getirmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşların ya da başka İslam ülkelerinin finansıyla yapılan yeni yerleşim yerleri var. Tahmin ediyorum; bu yıl bunlar tamamlanacak, yıl sonuna kadar 500 bin mülteci Suriye'ye dönecek" diye konuştu. 

Sığınmacıların Türkiye'de kalıcı olmalarını doğru bulmadıklarını dile getiren Destici, "Vicdanlı bir milletiz ama bu, 'Ülkemizi göçmenlerle dolduralım, bunlar burada ilanihaye kalsın' demek değil. Bunları vatandaşımız yapmayacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz. Nihai hedefimiz bu" dedi.

'ARACILIK İÇİN BANA DA TEKLİF GELDİ'

BBP lideri Destici, Suriye rejimi ile görüşülüp görüşülmemesi konusundaki soruya da "Esed rejimini tasvip etmiyorum ama bu uluslararası ilişkilerin, ikili ilişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. Türkiye elbette İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin başındaki hükümetle de görüşebilir" cevabını verdi.

Suriye rejimi ile görüşmesi konusunda kendisine de teklif geldiğini kaydeden Destici, "Bazı partilerimiz 2013'te gittiler, Esed ile görüştüler. Biz gitmedik. Devletimizle hükümetle Dışişleri ile istişare ederek gitmedik. Şimdi bize de aracı olmamız konusunda teklif geldi. Yine burada devletimizle hükümetimizle Dışişleri'mizle istişare ederek karar verdik. Görüşmeye gitmedik çünkü devletimizi ve milletimizi önceleriz" dedi.

'TAKTİK İTTİFAKI KURMAK İSTİYORLAR'

Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'Üçüncü bir ittifak olabilir' açıklamasına ilişkin de "Temel bey, 'Bizim tabanımız, CHP ile ittifak yaptığımızda zorlanıyor' dedi. Millet İttifakı'ndaki sağ partilerin ayrılarak, başka bir ittifak oluşturması şeklinde bir düşünceleri var. Bu da olmazsa geriye kalan 3-4 parti ittifak oluşturarak, barajın yüzde 7'ye düşmesiyle bunu geçebilecekleri ve bu şekilde CHP'den dolayı Millet İttifakı'na oy vermeyen, sağ ya da muhafazakar diye nitelendirdikleri seçmenin oylarını alma açısından bir taktik ittifakı kurmak istiyorlar. Aslında yine Millet İttifakı ama bir taktik içinde, stratejik bir hamle daha yaparak, daha fazla oy almak ya da ittifaklarından oyun kaçmasını engellemek için başka bir ittifak daha kurmak istiyorlar. Bu, tamamen planlı bir çalışma" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BBPMustafa DesticiMülteciler
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