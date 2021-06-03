Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1435
ALTIN
525.422
DOLAR
8.6306
STERLİN
12.2173
EURO
10.5183
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
Metrobüs dış cephe alanları...
Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Gemi ve iskele büfelerini...
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
SİVAS'TA FECİ KAZA: 9 ÖLÜ
Kapat

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi

Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:40
8 Okunma
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak. Ancak, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, koronavirüs ile mücadele kapsamında verilen para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan para cezaları kapsam dışında olacak.

Kabul edilen yasaya göre, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Yapılacak düzenleme kapsamında, belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırılacak.

Motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek.

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları, yapılan düzenlemeyle dikkate alınmayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VergiSigortaCezaKanunTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz
Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz
Erdoğan'ın televizyon programındaki saatte '09.05' detayı
Erdoğan'ın televizyon programındaki saatte '09.05' detayı
Sözcü Kalın'dan kritik görüşme
Sözcü Kalın'dan kritik görüşme
Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık
Salgında 55 milyar lira destek ve ödeme sağladık
Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez
Akşener: Allah'ın evi kirli hesapların evi haline getirilemez
'Bu millet gayrimilli anayasa istemez'
'Bu millet gayrimilli anayasa istemez'
Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı
Bakan Çavuşoğlu, kritik toplantıya katıldı
Kılıçdaroğlu, Oktay'a tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Oktay'a tazminat ödeyecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma