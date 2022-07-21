Bayramda 6 milyon 678 bin yolcu hava yolunu tercih etti

ANKARA (DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 milyon 678 bin yolcunun hava yolunu tercih ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklama yaparak Kurban Bayramı tatilinde havayolunu tercih edenlerin sayısını açıkladı. Karaismailoğlu, 8- 17 Temmuz arasında Türkiye genelinde uçak trafiğinin iç hatlarda 17 bin 108, dış hatlarda 26 bin 708 olduğunu belirterek, toplam iniş, kalkış yapan uçak trafiğinin 43 bin 816 olarak tespit edildiğini kaydetti. Bayram süresince havalimanlarında yolcu yoğunluğu yaşandığının altını çizen Karaismailoğlu, "İç hatlarda 2 milyon 441 bin, dış hatlarda 4 milyon 237 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 678 bin yolcu uçakla seyahat etti" ifadelerini kullandı.