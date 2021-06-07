Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
524.397
DOLAR
8.6231
STERLİN
12.2053
EURO
10.5039
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Batur’dan Yenidoğan metro hattı açıklaması

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:52
33 Okunma
Batur’dan Yenidoğan metro hattı açıklaması

İSTANBUL - Sancaktepe Yenidoğan metro hattı kazı çalışmaları devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kazı alanına beton dökülerek iptal edildi. Konuya ilişkin AK Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bir açıklama yaptı.  
 

İlçedeki vatandaşlar ise açıklama sırasından ‘bozma yap’, ‘çukur doldurma metro yap’, ‘Yenidoğan metro istiyor’ yazılı pankartlarıyla metro inşaat alanında yer alarak Batur ve Döğücü’ye destek verdi. 
 

İBB yönetimine sorular yönelten Batur, şöyle konuştu: 

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine soruyoruz. Bu metro hattını, hafriyatla doldurarak kapatma işi sizin yeni bir hafriyat döküm sahası stratejiniz miydi? Seçimden önce ‘İstanbul’un kaynakları İstanbul’a yeter’ diyerek yola çıkıp 2020 mali yılı bütçesine 6 milyar 800 milyon öz kaynak getireceğinizi vaadedip sadece 2 milyar 800 milyonu gerçekleştirerek sınıfta kaldığınız öz kaynak yetersizliğinizden mi bu metro hattını kapattınız? 

“Yine soruyoruz, 2 yıl içerisinde İBB’yi yani saat gibi çalışan bir yapıyı borçlandırarak tarihinde ilk kez hukuken borçlanamaz hala getirdiniz. Hukuken borçlanamayacağınızı bildiğiniz halde kredi onayı gerçekleşseydi, buna devam edebilirdik. Metro hattını kapatmamızın sebebi kredi onayının gerçekleşmemesi açıklamanız, hizmet belediyeciliğini bir kere bırakıp da algı, reklam ve ajans belediyeciliğinin yeni bir versiyonu mudur? 

“İBB’den kaç kişiyi işten çıkardınız? 2 yıldır bunu soruyoruz, cevap vermiyorsunuz. İşten çıkarılanlar arasında kıymetli personeller var. Hatta ulaşım ve raylı sistemler konusunda teknik bilgisi yüksek, yetişmiş personeli işten çıkardığınızı biliyoruz. Bu metro hattını kapatmanız sizi bu şehri yönetme yetersizliğiniz ve beceriksizliğinizden midir? İstanbullu hemşerilerimiz adına biz bu soruların cevaplarını İBB yönetiminden bekliyoruz.” 

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, METRO ŞARTTIR 

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise “Burada gerçekten yılların emeğine açılmış belli oranda ilerlemiş ve İstanbul için hele hele de Sancaktepe Yenidoğan için hayati anlamda önem taşıyan bir projenin üstüne toprak dökülüyor. Dökülen toprak, sadece metroya değil İstanbul’un geleceğine Sancaktepe ve Yenidoğan’ın beklentileri ile umutlarınadır. O nedenle burada yapılan faaliyetin devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Yenidoğan halkımızla takipçisi olacağız. Çükü metro Yenidoğan için şart kardeşim, şart, şart” diye konuştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı BaturYenidoğan Metro Hattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kanal İstanbul projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız"
"Kanal İstanbul projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız"
AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon
AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız
Bakan Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"
Bakan Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık
Bakan Koca: Aşıda toplam 30 milyon doza ulaştık
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap 
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap 
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı
Kılıçdaroğlu, Aydın'da çilek hasadı yaptı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma