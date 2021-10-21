Basının sorunları TBMM’de

İYİ Parti, TBMM Başkanlığı’na basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti. Teklif, TBMM’de yaşanan tartışmalar sonrası reddedildi.

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, ulusal ve yerel basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılması ve çözüm yollarının tespit edilmesi amacıyla Araştırma Komisyonu kurulmasını teklif etti.

Nuhoğlu, “Ülkemizde ulusal ve yerel basın kuruluşlarının ciddi sorunları bulunmaktadır. Son yıllarda ulusal basındaki kartelleşmeyle birlikte her geçen gün medyada tek seslilik hakim olmaya artarak devam etmektedir. Yerel basın oragnları bir yandan tek sesliliğe karşı direnç gösterirken, diğer yandan içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar nedeniyle yayınlarını neredeyse sürdüremez hale gelmiştir. Basınımızın temel problemlerinin çözüme kavuşturulması Anayasal bir hak olana haber alma özgürlüğünün sağlanması bakımından önem arz etmektedir.” dedi.

Nuhoğlu, “Başta yerel basın olmak üzere Türk basınında yaşanan sorunları araştırılarak, çözüm yollarının tespit edilmesi, basın yayın organlarının bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması için yapılması gereken düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. TBMM İç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz” dedi.

Nuhoğlu, TBMM’ye sunduğu Araştırma Komisyonu kurulması teklifinin gerekçesi olarak ise şunları söyledi:

“Demokrasilerin gelişiminde büyük öneme sahip olan basın yayın organlarının asli görevi, kamuoyunun haber almasını tarafsız bir şekilde sürdürmek, toplumun temel hak ve hürriyetlerinin korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Ülkemizde basın yayın faaliyetleri kapsamında 1.722 radyo ve televizyon yayın faaliyetlerini sürdürürken, yazılı basında 29 ulusal, 9 bölgesel, 957 yerel gazete ve 791 adet dergi olmak üzere toplamda 1.789 dergi ve gazete süreli yayın faaliyetinde bulunarak binlerce insana da istihdam sağlamaktadır.

Son yıllarda basın yayın organları, bir merkezden yönetme gayretiyle iktidar politikalarını destekleme ve toplumu yönlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Son yirmi yılda, RTÜK, Basın İlan Kurumu, Bilgi Teknojileri ve İletişim Kurumu gibi asli görevi düzenleme, dengeleme, denetleme ve geliştirme olan kuruluşlar, yaptırım gücünü siyasi iktidarın amaçları doğrultusunda, tarafsız ve muhalif tutum sergileyen basın yayın organlarına tehdit unsuru olacak şekilde kullanılmaktadır.

İktidar bu gücünün yanı sıra büyük medya kuruluşlarına sağladığı imtiyazlar sayesinde kurduğu iktidar-medya ilişkisi ile basım, dağıtım ve yayın şirketleri ve dijital yayın platformları vasıtasıyla da iktidarın tutumuna direnen gerçek anlamda asli görevini yapmaya çalışan az sayıda kalan gazete ve televizyon yayınlarına tahammül edemeyip onları baskı altında tutarak sindirmeye çalışmaktadır.

Uygulanan yıldırma ve sindirme politikalarıyla, ulusal ve yerel medyada kısıtlı imkanlarla yayın yapmaya çalışan radyo ve televizyonlar, uydu yayını, kablolu yayın ve diğer yayın platformlarındaki fahiş kira bedelleri talep edilerek adeta çalışamak hale getirilerek neredeyse yaşama hakkı tanımamaktadır.

Yazılı basında ise tekel haline gelmiş olan gazete dağıtım şirketi eliyle aynı tutum sürdürülmektedir. Havuz medyasının azalan satış tirafları nedeniyle karşılanamayan yüksek dağıtım maliyetlerini kendi yayın grubu dışında kalan gazete ve dergilerden yüksek dağıtım bedeli talep ederek karşılama yoluna gidilmektedir. Varlıklarını kısıtlı imkanlarla sürdürmeye çalışan az sayıdaki muhalif medya da bu tekel marifetiyle tamamen sindirilmeye çalışılmakta veya yayın yapamaz hale getiilmektedir.

Basınımızın temel problemlerinin çözüme kavuşturulması, Anayasal bir hak olan haber alma özgürlüğünün sağlanması bakımından önem arz etmektedir. Bu çerçevede başta yerel basın olmak üzere Türk basınında yaşanan sorunların araştırılması, çözüm yollarının tespit edilerek, basın yayın organlarının bağımsız ve tarafsızlığının sağlanması, çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için yapılması gerekn düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.”

Teklif, TBMM’de yaşanan tartışmalar sonrası reddedildi.