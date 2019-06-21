“Başarılabileceğini göstereceğiz”

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Bölgesel İstihdam Ofisi’ Millet İttifakı’nın İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin sosyal sorumluluk ilkesiyle Türkiye'deki işsizlik sorununa katkı sağlamak amacıyla açılan İstihdam Ofisi, Küçükçekmece’nin yakın çevresi Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt ve Avcılar’a da hizmet verecek.

İstihdam Ofisi’nin açılışına Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekrem İmamoğlu, bölgesel istihdamın önemine dikkat çekerek, “Bu ofis, yeni dönemde özellikle iş arayan vatandaşımızla, eleman arayan işvereni buluşturacak. İBB bünyesinde meslek eğitimi yapan İSMEK’ten, Küresel Kent Akademisi’ne ve Kent Enstitülerine varıncaya kadar bütün bu kurumlarla birlikte hareket edip, buraya başvuran ama mesleğim yok diyen kimseyi yarı yolda bırakmayacak. O kişilere, hangi meslek dalında ihtiyaç varsa o meslek alanında eğitimi öngörecek, sertifikasını hazırlayacak. Daha sonra sertifikası olana bir nevi iş garantisi sunacak. İstanbul’da biz 200 bin insanımıza iş bulacağız dediğimizde bu belediyenin işi değil diyenlere, belediyenin bir şehrin insanını toplumunu organize etme ve insanlara iş bulma konusunda aktif olduğunda neleri başarabileceğini göstereceğiz” dedi.

İmamoğlu ayrıca istihdam konusunda 39 ilçe belediyesiyle işbirliği yaparak bu çalışmaları seferberliğe dönüştüreceklerini belirtti.