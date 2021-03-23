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BARLAS, “EĞER Kİ SÖZLEŞME GERÇEK ANLAMDA HALKA ANLATILSAYDI BUGÜN FARKLI BİR ORTAMDA OLURDUK”

23 Mart 2021 Salı 17:24
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BARLAS, “EĞER Kİ SÖZLEŞME GERÇEK ANLAMDA HALKA ANLATILSAYDI BUGÜN FARKLI BİR ORTAMDA OLURDUK”

HABER: HASRET DİLEK DELİER

İstanbul Sözleşmesi’nin feshiyle ilgili konuşan Gelecek Partisi Manisa Kadın Kolları Başkanı Deniz Barlas, “Tamamen siyasi amaç için kullandılar. Eğer ki sözleşme gerçek anlamda halka anlatılsaydı, gerçek anlamda yaşama geçirilseydi bugün farklı bir ortamda olurduk” dedi.

Cumhurbaşkanı kararnamesi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrıldığının ilan edilmesiyle ilgili Gelecek Partisi Manisa Kadın Kolları Başkanı Deniz Barlas yazılı bir açıklama yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nin insanların maruz kaldıkları şiddeti önlemek amacıyla yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kadın Kolları Başkanı Barlas, “Son dönemde özellikle cemaatler, tarikatlar aracılığıyla topluma yanlış tanıtılan İstanbul Sözleşmesi, bir gece yarısı kararnamesi ile feshedildi. Meclise bile gelmeden yapılan bu usulsüz fesih işlemi bir yana, kadının yaşam güvencesi durumundaki bir sözleşmeden ayrılmak ülkemiz için kesinlikle zararlı bir durum. Yalan yanlış tabirlerle sözleşmeyi kötüleyenler; kadının konuşma hakkını, tercih hakkını tanımayanlardır. Sözleşmenin asıl amacı şiddeti engellemek, insanları tercihleri nedeniyle ayrıma ve şiddete maruz kalmasını önlemek ve güven ortamını sağlamaktır” diye belirtti.

“SİYASİ AMAÇLAR İÇİN KULLANILDI”

İstanbul Sözleşmesi’nin amacının dışında kullanıldığını ifade eden Barlas, “Hükümet, İstanbul Sözleşmesini cemaatlere, tarikatlara kurban etti. Seçimlere hazırlık döneminde bazı kesimlerin güvenini almak adına olmayacak bir işe kalkıştı. Halbuki sözleşme ilk imzalandığı dönemde ülke ülke gezen, kapı kapı gezen yine AK Parti’ydi. Tamamen siyasi amaç için kullandılar. Eğer ki sözleşme gerçek anlamda halka anlatılsaydı, gerçek anlamda yaşama geçirilseydi bugün farklı bir ortamda olurduk. Bugün Ankara Sözleşmesi’ni ortaya attılar. Şunu söylemek istiyorum; kadının konuşmasına, yaşamasına tahammülü olmayanlar, düşünce yapılarını değiştirmediği sürece ne cinayetlerin ne de şiddetin önünü alamayacağız” ifadelerini kullandı.

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