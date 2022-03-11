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Bakanlıktan 'Aile Destek' mobil uygulaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Aile Destek' mobil uygulaması sayesinde sosyal yardımlar ve hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılarak, başvuru yapılabilecek.

11 Mart 2022 Cuma 11:23
Bakanlıktan 'Aile Destek' mobil uygulaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sosyal yardımlar ve hizmetlerinin yer aldığı 'Aile Destek' mobil uygulaması geliştirildi. Vatandaşlar, sosyal hizmetler başlığı altında 'Çocuk Hizmetleri', 'Engelli Hizmetleri', 'Yaşlı Hizmetleri', 'Aile Hizmetleri', 'Kadına Yönelik Hizmetler', 'Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler', 'Yurtdışı Hizmetleri', 'Sivil Toplum Hizmetleri' ve 'Eğitim ve Yayın Hizmetleri' kategorileri altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor.

Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru kanallarına ilişkin bilgi sahibi oluyor. 'Aile Destek' mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve hizmet başvuruları yapılabilecek. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı üzerinden sunulan durum, sonuç ve ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri sayesinde erişilebilecek. Uygulamada ayrıca bakanlık haberleri ve duyuruları da yer alıyor. Uygulama bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi çağrı merkezlerinin doğrudan aranabilmesi ve Kadın Destek Uygulaması'na doğrudan erişilmesi imkanı da sağlıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıAile DestekMobilDestekMobil Destek
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