Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,518.37
ALTIN
554.45
DOLAR
9.57
STERLİN
13.17
EURO
11.10
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Akar: Terörist neredeyse hedef orası

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

28 Ekim 2021 Perşembe 10:49
6 Okunma
Bakan Akar: Terörist neredeyse hedef orası

'Ateş Serbest-2021' faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyeti Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de ilgiyle takip etti.

'Ateşin gücü' sloganıyla yapılan ve hedeflerin tam isabetle vurulduğu faaliyetin sonunda konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) geldiği noktayı gösteren gurur verici bir faaliyeti daha başarıyla tamamladıklarını belirtti. Savunma ve güvenlik konularında bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini, etki ve ilgi sahasını genişlettiğini söyledi.

Sorumluluklarının her zamankinden daha fazla olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Akar, "TSK'nın vazifesi; egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere 84 milyon vatandaşımızın, hudutlarımızın güvenliği, hak ve menfaatlerimizin  karada, denizde ve havada korunması ve kollanması için gereken ne varsa yapılmasıdır. Bekamız, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için yapılması gerekenleri yapmak Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevidir" diye konuştu.

'İNLERİ BAŞLARINA YIKILDI'

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini belirterek, bir tarafta eğitim ve tatbikatların diğer tarafta da operasyonel faaliyetin devam ettiğini aktardı. Etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun önemine değinen Akar, "Mehmetçik bugüne kadar kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Böylece TSK, bölgemizde ve dünyada, başta NATO'da olmak üzere saygın ve seçkin yerini korumaktadır ve her geçen gün bu yerini geliştirmektedir" dedi.

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Irak'ın kuzeyi başta olmak üzere terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin inlerine, mağaralarına, sığınaklarına girildi, girilmeye devam ediyor. İnleri başlarına yıkıldı, yıkılacak. Mehmetçik arazide görülmemiş başarı ve kahramanlıklarla vazifesini yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kazanılan başarıda aslan payının şehitler ve kahraman gazilerde olduğunu vurgulayan Akar, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Yapılması gereken ne varsa yaptık, sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'IRAK'IN KUZEYİNDE 18 BİN 641 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Terör örgütü PKK ile YPG arasında fark olmadığını belirten Akar, şunları söyledi:

"PKK eşittir YPG. Bunun herkes tarafından bilinmesi, bilmeyenlerin öğrenmesi lazım. Bunun görülmesi gerekir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Yeni savunma konsepti olarak ortaya koyduğumuz husus, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirmektir. Onun için diyoruz ki terörist neredeyse hedefimiz orası. Teröristlerin peşinde olmaya devam edeceğiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristler korkudan iki gece aynı yerde yatamıyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 18 bin 641 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyiyle birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 32 bin 800 oldu."

'BU TERÖR KORİDORUNU KURDURMAYACAĞIZ'

Tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması hayali yaşayanlar vardı. Bu terör koridoru, kurmaya çalışan teröristlerin başlarına yıkıldı. Bu terör koridorunu kurdurmadık, kurdurmayacağız. Bunun için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz sınırlarımızın, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışıyoruz. Sınırlarımızda, burnumuzun dibinde, herhangi bir oluşuma müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız bu, bunun dışında bir amacımızın olmadığını herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'YERLİ VE MİLLİ ORDU'

Diğer savunma ve güvenlik konularına ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, savunma sanayide son dönemde yaşanan gelişmelere de değindi. Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yüzde 80'ler seviyesine ulaştığını vurgulayan Akar, "Bu ilerlemeler devam ediyor. Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak olabildiğince kendi ihtiyaçlarımızı en etkin şekilde karşılamanın yollarını arayacağız" dedi.

Etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun önemine değinen Akar, bunun iyi yetişmiş personel ve en ileri teknolojiye uygun donanımla mümkün olduğunu belirtti. Bunu gerçekleştirmek için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Akar, "Personeli ve donanımıyla yerli ve milli bir ordu. Personel yerli ve milli. Diğer taraftan donanımın da olabildiğince en azami ölçüde yerli ve milli olabilmesine gayret edeceğiz" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda bir kez daha şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisinden, duasından, güveninden aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve  yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sıralı amir ve komutanlarının emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBakanHulusi AkarAteş Serbest2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez'
'10 büyükelçinin yaptığı açıklama kabul edilemez'
MSB'den 'F-35' açıklaması
MSB'den 'F-35' açıklaması
Destici’den tezkere açıklaması: CHP, HDP’nin korkusuyla ‘evet’ diyemedi
Destici’den tezkere açıklaması: CHP, HDP’nin korkusuyla ‘evet’ diyemedi
Akşener: Bu bütçede, millet yok
Akşener: Bu bütçede, millet yok
TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur
TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa inşallah bu yasama yılında nasip olur
Bakan Soylu: Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz
Bakan Soylu: Biz kendimizi başkalarına yönettirmeyiz
Bahçeli: Kavala, Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının kışkırtıcısıdır
Bahçeli: Kavala, Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının kışkırtıcısıdır
Altun: Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirliyorsunuz
Altun: Türkiye-Almanya ilişkilerini zehirliyorsunuz
'Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil'
'Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil'

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma