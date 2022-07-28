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Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede fail odaklı çalışmalarımıza başladık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "Mağdur odaklı şiddetle mücadelenin yanı sıra fail odaklı çalışmalarımıza da başladık. Şiddet uygulayan failin rehabilitasyonu ve bir daha şiddet fiiline yönelmemesi için özel programlar uyguluyoruz" dedi.

28 Temmuz 2022 Perşembe 17:02
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede fail odaklı çalışmalarımıza başladık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen 'Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yanık, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, milletimize sunduğumuz hizmetlerin odağında birey ve aile dengesini, aile ve ailenin korunmasını özellikle dikkate alıyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumun refahını sağlamak adına, ailenin huzuru korunmalı ve aile fertlerinin sağlığı ve mutluluğuna hizmet eden yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. Ailelerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için hazırlanan bu hizmetlerden, halkımızın daha çok faydalanmasını sağlamak bizim sorumluluğumuz altında." diye konuştu.

'EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARINI HAYATA GEÇİRİYORUZ' 

Yanık, 81 ilde il müdürlükleri ve tüm Türkiye’ye yayılmış 390 Sosyal Hizmet Merkeziyle vatandaşlara yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduklarını ifade ederek, "Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimizle birlikte aile danışmanlığı hizmetimizi de bu merkezlerimizde uzman personelimiz aracılığıyla ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın sunduğu aile danışmanlığı hizmetlerimizi yerel paydaşların desteğiyle daha çok vatandaşımıza ulaştırabileceğimize inanıyoruz. Bu anlamda da yerel paydaşlarla iş birliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Sadece aile danışmanlığı hizmetimizle değil aileyi ilgilendiren tüm konu başlıklarıyla hazırladığımız Aile Eğitimi Programımızla da yaygın eğitimin önemli bir parçası halindeyiz. Toplumumuzda gördüğümüz her türlü sosyal soruna ilişkin eğitim ve farkındalık çalışmalarını hızlıca hayata geçiriyoruz." dedi. 

'FAİL ODAKLI ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Yanık, kadın çalışmalarının bakanlık açısından önemli bir başlık teşkil ettiğini belirterek, "Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmesi için, kadınların insan haklarına tam erişimini hedefleyen faaliyetlerimizin yanında, kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetle etkin mücadeleyi aralıksız sürdürmekteyiz. Bununla birlikte kadınları aile başta olmak üzere hayatın her alanında güçlendirmeye yönelik hizmetlerimizle toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Kadına yönelik çalışmalarımızı geniş bir yelpazede ele alıyoruz. Uluslararası alandan yerel yönetimlere kadar pek çok açıdan kadın çalışmalarımızda önemli ilerlemeler kaydettik. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir anlayışla hareket ediyoruz. Mağdur odaklı şiddetle mücadelenin yanı sıra fail odaklı çalışmalarımıza da başladık. Şiddet uygulayan failin rehabilitasyonu ve bir daha şiddet fiiline yönelmemesi için özel programlar uyguluyoruz. Milletimizin refahına hizmet eden bütün çalışmalarımızı ortak akıl ve kararlılıkla, bütüncül bir bakış açısıyla gerçekleştirmenin adalet ve kalkınma hedefimize de önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkKadınŞiddet
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