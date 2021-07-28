Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1359.97
ALTIN
494.43
DOLAR
8.5541
STERLİN
11.8708
EURO
10.1045
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen istihdam edecek
TÜBİTAK Araştırmacı ve Teknisyen...
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek 
Satılık İplik Fabrikası 
Satılık İplik Fabrikası 
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel istihdam edecek
Kırıkkale Üniversitesi sözleşmeli personel...
Tekir Yaylası'ndaki Dükkanlar Kiraya Veriliyor
Tekir Yaylası'ndaki Dükkanlar Kiraya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için 130.4 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:28
8 Okunma
Bakan Yanık: 2018'den bugüne doğal afetten etkilenenlere 130.4 milyon TL kaynak aktardık

ANKARA, (DHA)

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak afet ve acil durumlarda; etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını belirtti. Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin yardımlarının, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) aracılığıyla titizlikle ulaştırıldığını belirten Yanık, bu kapsamda 2018'den bu yana meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için 130.4 milyon TL kaynak aktardıklarını bildirdi. Bakan Yanık, "Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkDoğal AfetKaynakönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Bolu Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angolalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angolalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı
Fatih Erbakan'dan 'Tunus' açıklaması
Fatih Erbakan'dan 'Tunus' açıklaması
Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması
Bahçeli'den 'Kıbrıs' açıklaması
Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir
Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir
Çelik’ten sert tepki...
Çelik’ten sert tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Lozan' mesajı
Altun: Fransa'daki yeni yasa dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamakta
Altun: Fransa'daki yeni yasa dini toplulukların özgürlüklerini kısıtlamakta

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma