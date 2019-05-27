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Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023'e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023'e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz" dedi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:11
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Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 'Çolakoğlu Metalurji' isimli demir çelik fabrikasına sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80'den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen bakanlar, fabrikada incelemelerde bulundu. Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi. Bakan Selçuk'a bilgi veren bir çalışan, "İş güvenliğine dikkat ediyoruz" dedi.

TUTTUĞUNUZ 'ÇELİK' OLSUN

Bakan Selçuk, istihdam seferberliği çağrısını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimizde 2,5 milyon ilave istihdam sözü aldı. İnşallah biz Kocaeli'nde de bu ilave istihdamın etkilerini göreceğiz sizlerle beraber. Demin kardeşlerimizle konuşurken bahsettiler, 'Buraya gelirken ailemiz gibi görüyoruz, çok huzurluyuz' diyorlar. Bu çok güzel bir şey işveren için. Burayı ailesi gibi gören insanlarla çalışmaktan daha büyük bir mutluluk olamaz" dedi. Bakan Selçuk, işçilere "Tuttuğunuz çelik olsun" diyerek sözlerini tamamladı. 

'TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE GÜZEL BİR YOL VAR'

İşçilere seslenen Bakan Varank ise, yapılan işin meşakkatli bir iş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Alın terinin nasıl helal olduğunu gösteren bir iş. Biz hükumet olarak önümüzdeki süreçte 2023’e kadar diyoruz ki; tek gündemimiz yatırım, ekonomi olacak. Bunu da; sanayicilerimiz, iş insanlarımız ve siz değerli emekçi kardeşlerimizle gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin önünde güzel bir yol var. Biz işgücümüzle gurur duyuyoruz."

Bakan Varank, Türkiye'ye yatırım yapan yabancı firmaların, "Türkiye'deki gibi tesislerini, firmalarını sahiplenen işgücünü biz dünyanın hiçbir yerinde görmüyoruz" dediklerini ifade etti. Sahur programı yemek duasının ardından sona erdi. Ziyaretin ardından işçilerle sohbete devam eden Selçuk ve Varank, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra fabrikadan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan VarankEkonomiYatırım
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