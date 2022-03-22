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Bakan Varank: Kalıcı barış için en fazla adım atan ülke Türkiye

22 Mart 2022 Salı 14:57
Bakan Varank: Kalıcı barış için en fazla adım atan ülke Türkiye

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur. Birinci önceliğimiz Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesidir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ile bakanlıkta bir araya geldi. Heyetler arası görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Varank, Türkiye'nin, tarihi boyunca olduğu gibi bugün de bölgesindeki ve dünyadaki krizlerde aktif bir rol üstlendiğini, barış ve diplomasinin elçiliğini yaptığını belirterek, "Bunun en yakın örneğini Rusya-Ukrayna Savaşında gördük. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden itibaren en üst düzeyde temaslar gerçekleştiriyoruz, savaşın bir an önce son bulması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına yapılan haksız ve hukuksuz saldırılarında, Rus kültür ve medeniyetini hedef almaya kadar varan ayrımcı uygulamaların da karşısında durduk. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur. Birinci önceliğimiz Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi. Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimlerin öncüsü ve savunucusu olmaya devam edecek" dedi.

'POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI GÖRÜŞECEĞİZ'

Bakan Varank, Bakan Popoviç'i, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te ağırladıklarını dile getirerek, "Burada fikirden pazara kadar tüm üretim ve geliştirme süreçlerini desteklediğimiz Türk girişimcilerle, adeta altın çağını yaşayan oyun sektörümüzün temsilcileriyle buluşturduk. Şimdi ülkelerimiz arasındaki mevcut iş birliklerini değerlendirecek, özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını beraber değerlendireceğiz. Sırbistan'da 800'den fazla Türk firması 200 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Sırbistan'ın Avrupa'ya açılan bir kapı olarak stratejik konumu Türk işletmelerine ciddi bir avantaj sağlıyor. Sayın bakanın bu yatırımlara verdiği desteği biliyorum. Bu sayede Türklerin yatırımları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Türk müteahhitlik firmaları da ulaşımdan inşaata, sağlıktan altyapıya farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projelerle Sırbistan'ın kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu yatırımları kazan-kazan anlayışına göre nasıl daha ileri noktalara taşıyabiliriz, bugün değerli meslektaşımla bu hususları da görüşeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE MÜKEMMEL MÜHENDİSLERE SAHİP'

Bakan Popoviç ise, iki ülke arasındaki ş birliğine değinerek, "İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini derinleştirmeye devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye bizim çok önemli ekonomik ortağımız. İleride çok Türk şirketin bizlerle çalışacağına eminim. Sırbistan barış ve iş birliği istiyor. Türkiye ile iş birliğimiz çok önemli, devam edeceğimize eminim. Türkiye'nin mükemmel mühendislere ve yeniliklere sahip olduğunu gördük ve bu Sırbistan'ın nasıl yapacağına örnektir. Sizi Sırbisan'a davet etmek istiyorum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankKalıcı Barış
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