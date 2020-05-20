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Bakan Varank: Her türlü şoka karşı ayakta tutacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Sanayimizi her türlü şoka karşı daha dayanıklı hale getirecek ve her durumda ayakta tutacağız. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:14
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Bakan Varank: Her türlü şoka karşı ayakta tutacağız

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen 'DEİK Talks' programına katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin bu küresel krizde başarılı sınav verdiğini belirterek, "Bu süreç bizlere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de ne kadar etkin işlediğini tekrar gösterdi. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerinde ve zamanında adımlar attık" dedi.

'3 MİLYON ÇALIŞANA 5 MİLYAR LİRA YATIRILDI'

Bu süreçte dinamik, sonuç odaklı ve bütüncül kamu yönetimi yaklaşımı izlediklerini kaydeden Bakan Varank, "Sağlık tedbirlerinin yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate alıyoruz. Gerek salgının seyri gerekse reel sektörden gelen talepler doğrultusunda üretimi tamamen durdurmadık. Sokağa çıkma kısıtlaması varken dahi bizimle irtibata geçen firmaların çalışabilmesini sağladık. İstihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik politikaları hayata geçirdik. İstihdamın sürekliliği için kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdık. Şimdiye kadar 3 milyondan fazla çalışanın hesaplarına 5 milyar liraya yakın kısa çalışma ödeneği yatırıldı. Bu imkândan faydalanamayanlar için nakdi ücret desteği sistemini başlattık. Böylelikle 878 binin üzerinde vatandaşımıza 440 milyon lira kaynak aktardık. Toplumun en kırılgan kesimleri başta olmak üzere 'Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız' dedik. 5 buçuk milyon ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi yardım yaptık. Bu dönemde İşsizlik ödeneğinden yaptığımız ödemeler de 730 milyon lirayı buldu. Yani 10 milyon haneyi sosyal koruma kalkanı şemsiyesi altına alarak nakit desteklerle destekledik" diye konuştu. 

'HER TÜRLÜ ŞOKA KARŞI AYAKTA TUTACAĞIZ'

Büyümenin öncü göstergelerini de düzenli takip ettiklerini ve üretim cephesinde kalıcı toparlanmayı sağlamak istediklerini belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Son 2 haftalık dönemde, reel sektörden normalleşmeye ilişkin olumlu sinyaller geliyor. Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketimi mayıs başından itibaren artmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstilde de toparlanmalar var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte gücüne güç kattı. Düzenli olarak sektör temsilcileri ve OSB yönetimleriyle bir araya geliyorum. Benim edindiğim izlenim şu; reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkânlarından söz ediyor. Tabi biz de bakanlık olarak, bu potansiyeli hayata geçirecek adımlara odaklanıyoruz. Şundan lütfen emin olun. Sanayimizi her türlü şoka karşı daha dayanıklı hale getirecek ve her durumda ayakta tutacağız. Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

'TÜRKİYE, SAYILI TEDARİK MERKEZLERİNDEN OLABİLİR'

Coğrafi konum, lojistik ağlar, aksamayan tedarik zinciri, acil durumlara müdahale kapasitesi ve kriz yönetme becerisiyle Türkiye'nin önemli artıları olduğunu belirten Varank, şunları söyledi: 

"Savunma sanayi, otomotiv, tekstil ve beyaz eşyada sahip olduğumuz üstünlükleri, daha fazla sektöre yaymak istiyoruz. Türkiye, yeni dönemde dünyanın sayılı bölgesel tedarik merkezlerinden biri olabilir. Aktif bir ekonomi diplomasisi izleyeceğiz. Hükümet olarak sanayicinin yanındayız. Faaliyetini çeşitlendirmek isteyen, üretken yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan herkesin yanında olmaya da devam edeceğiz. Bu noktada sizlerden beklentimiz tedarikçilerinize sahip çıkmanız ve dijital dönüşüme hızla adapte olmanız.  Birlikte çalıştığınız KOBİ'lere de lütfen destek olun. Talep canlandığında, onların yetkinliği size güç katacak. Son olarak, dijitalleşmeye yatırım yapmanızı şiddetle öneriyorum. Başarının anahtarı, sizlerin teknolojik değişime ayak uydurma kabiliyetinizle doğrudan ilişkili. Üretimde, tedarikte ve satışta dijital imkânlardan yararlandıkça, benzeri salgınlara karşı işletmelerinizi daha dayanıklı hale getirmiş olacaksınız. Bu noktada biz bakanlık olarak dijital teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması ve akıllı endüstrinin yaygınlaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Firmalarımızı dijital dönüşümlerinde teşvik ve hibe mekanizmalarıyla destekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Bakan VarankSanayi
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