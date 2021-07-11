Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1378.28
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6620
STERLİN
12.0647
EURO
10.3393
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle yeniden buluştu
İSFANBUL Tema Park eğlence severlerle...
TCDD, reklam alanları kiraya verecek
TCDD, reklam alanları kiraya...
Ankara'da 55 arsa satılacak
Ankara'da 55 arsa satılacak
DHMİ, 10 personel alacak
DHMİ, 10 personel alacak
Develi’de 9 dönüm tarla satılacak
Develi’de 9 dönüm tarla...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Varank, doğal akvaryum Gökpınar Gölü'ne daldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal akvaryum olarak bilinen Gökpınar Gölü’ne dalış gerçekleştirdi. Bakan Varank, "Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi veriyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim" dedi.

11 Temmuz 2021 Pazar 11:10
5 Okunma
Bakan Varank, doğal akvaryum Gökpınar Gölü'ne daldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan yılın her döneminde su sıcaklığı 11 derece olan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Korunması Gereken Hassas Alan ilan edilen ve doğal akvaryum olarak bilinen Sivas'ın Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nün açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası Bakan Varank, gölü gezerek piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. Burada Sivas Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından dalış etkinliğine de katılan Bakan Varank, Gökpınar Gölü'ne dalış yaptı.  Deniz seviyesinden 1470 metre yükseklikte bulunan göle dalışında Bakan Varank AFAD'ın dalış eğitmenleri eşliğinde hazırlandı. Dalgıçların refakatinde 10 metre derinliğe dalan Bakan Varank, gölde yarım saat kaldı. Dalış sırasında dalgıçlar su altında, 'Sivas'ı bir de buradan Görün' pankartı açtı. Bakan Varank su altında pankartla poz verdi. Su altı kamerasıyla o anlar kayıt altına alındı. 

'MUHTEŞEM BİR DENEYİM'

Profesyonel ekiple birlikte başarılı bir dalış gerçekleştiren Varank, gölden çıkar çıkmaz yaptığı açıklamada, "Gürün Gökpınar Gölü Sivas'ın nazar boncuğu, yerden kaynayan sular ve gölün görüntüsü insanı cezbediyor. Buranın çevre düzenlemesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 milyon liralık yatırımla yaptı. Burası bazı aylar 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Biz, aylık 50 bin, 100 bin insana ev sahipliği yapsın istiyoruz. Burası gerçekten muhteşem bir göl. Yaz kış 11 derece. Şu an yazda olduğumuz için tabii aşağısı biraz soğuk, aşağıda üşüdük. Ama aşağıdaki o berraklık, adeta akvaryum içinde yüzme hissi veriyor. Balıkları görebiliyorsunuz, suyun kaynadığı yeri görebiliyorsunuz. Bu su buradan çıkıp Darande'ye kadar gidiyor. Dolayısı ile muhteşem bir deneyim. Herkes Sivas'a mutlaka bir kere gelsin, Sivas'a gelen herkes de Gürün'de mutlaka Gökpınar Gölü'nü ziyaret etsin" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa VarankBakanGökpınar GölüAkvaryumDalgıç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Partinin ilçe başkanlığı çadırda kuruldu
Partinin ilçe başkanlığı çadırda kuruldu
Pakdemirli: Son 20 yılda çok farklı bir yere geldik
Pakdemirli: Son 20 yılda çok farklı bir yere geldik
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
'Hayvanları Koruma Kanunu' TBMM'de kabul edildi
'Hayvanları Koruma Kanunu' TBMM'de kabul edildi
'4’üncü Yargı Paketi' TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
'4’üncü Yargı Paketi' TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu, Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Helsinki’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi
Akşener: Milletimizin gerçeklerini iktidara göstermeye çalışıyoruz
Akşener: Milletimizin gerçeklerini iktidara göstermeye çalışıyoruz
Çavuşoğlu: Kırım Tatarlarını yerli halk olarak kabul eden Ukrayna’yı tebrik ediyoruz
Çavuşoğlu: Kırım Tatarlarını yerli halk olarak kabul eden Ukrayna’yı tebrik ediyoruz
Oktay: Türkiye-AB göç iş birliği, kriz ve belirsizlikler devam ettiği müddetçe sürdürülmeli
Oktay: Türkiye-AB göç iş birliği, kriz ve belirsizlikler devam ettiği müddetçe sürdürülmeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma