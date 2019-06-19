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Bakan Varank: Çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da katıldığı fabrika açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yurtta Sulh Darbe Konseyi’nin fahri üyeleri, çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar" dedi

Bakan Varank: Çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sakarya'da katıldığı fabrika açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yurtta Sulh Darbe Konseyi’nin fahri üyeleri, çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar" dedi

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:08
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Bakan Varank: Çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar

SAKARYA - Sakarya’nın Ferizli ilçesinde kauçuk fabrikasının açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasına yaşamını yitiren Muhammed Mursi'ye rahmet dileyerek başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Mısır’ın yaşadığı akıbeti Türkiye’ye de yaşatmak isteyenlerin bir adımı olduğunu söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz pazartesi günü Mısır’ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendik. Hayatını, inandığı değerler uğruna mücadeleyle geçiren ve bu yolda rahmeti rahmana kavuşan Mursi’ye buradan bir kez daha rahmet diliyorum. O'nun vefatı vesilesiyle ortaya çıkan tepkiler, bizim de zihin dünyamızın tazelenmesine imkan verdi. Mısır’ın seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı’na yönelik darbeye ses çıkarmayan, sözüm ona özgür dünyanın ve sözüm ona demokratik ülkeleri, O'nun vefatı karşısında da kafalarını kuma gömdüler. İşte 15 Temmuz hain darbe girişimi, Mısır’ın yaşadığı akıbeti Türkiye’ye de yaşatmak isteyenlerin bir adımıydı. Bu niyetlerini Mursi’nin vefatı sonrası sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik benzetmelerle apaçık beyan etmekten de çekinmiyorlar. Bu tablo bize bir şeyi çok net gösteriyor. Yurtta Sulh Darbe Konseyi’nin fahri üyeleri çeşitli maskelerle hala aramızda dolaşıyorlar. Türkiye’ye yönelik yapılan planların, kurulan tuzakların hala cari olduğunu bizler çok iyi biliyoruz.Tek başına Türkiye’nin takındığı tavrın, yürüttüğü politikaların batı başkentlerinin planlarını nasıl yerle yeksan ettiğini, bunun nasıl öfke savrulmalarına neden olduğunu da görüyor, yaşıyoruz."

"Türkiye’nin duruşundan rahatsız olanlar, bu duruşun temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımızla ve AK Parti hükümetleriyle hesaplaşmak için önümüzdeki İstanbul seçimlerini de bir fırsat olarak görüyorlar" diyen Varank, "Bir belediye seçimine, olduğundan daha fazla siyasi anlam yükleyenler,  23 Haziran gecesi yaptıkları hatanın farkına varacaklar. Ama sonuç ne olursa olsun, Türkiye’nin yönetiminde asla bir zaafiyet yaşanmayacak. Aksine, seçimsiz geçecek 4 yıllık süre zarfında, Türkiye ekonomisini sağlam adımlarla güçlendirmeye devam edeceğiz. İnşallah Binali beyin belediye başkanlığıyla da İstanbul, hem belediyecilik anlamında 5 yılını kaybetmeyecek hem de Türkiye’nin üretim seferberliğinde katkısını daha da artıracak" dedi.

Varank, konuşmasının ardından açılışını yaptığı fabrikada incelemelerde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa VarankSakarya
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