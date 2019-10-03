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Bakan Turhan'dan, 'Kayseri-Yerköy hızlı tren projesi' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri-Yerköy hızlı tren projesini önümüzdeki yıl tamamlayıp, ihalesini yapmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Turhan'dan, 'Kayseri-Yerköy hızlı tren projesi' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kayseri-Yerköy hızlı tren projesini önümüzdeki yıl tamamlayıp, ihalesini yapmayı planladıklarını söyledi.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:21
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Bakan Turhan'dan, 'Kayseri-Yerköy hızlı tren projesi' açıklaması

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda bugün yapılacak 'A400M RETROFIT uygulamaları imza töreni'ne katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakanlar Akar ve Turhan, imza töreni önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesiste Kayseri protokolü ile bir araya gelerek, yemek yedi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Turhan, "Milli Savunma Bakanımızla beraberiz. Kayseri'nin havaalanı, şehir içi ulaşımı, karayolları ve hızlı trenle ilgili olarak yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. Biz de Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede tesis etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Turhan, Kayseri-Yerköy hızlı tren projesiyle ilgili "Hızlı trenle ilgili net bir tarih yok. İhale hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl projesi tamamlanıp, bittiğinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. İnşallah hedefimiz 2023" dedi. Bakan Turhan, Kayseri Havalimanı alanının genişletilmesi çalışmalarıyla ilgili ise "Bu konuda arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Havaalanımıza yeni bir pist yapma konusunda arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Onu da inşallah önümüzdeki günlerde başlatacağız" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit TurhanKayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi
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