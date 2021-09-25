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Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189'a indi. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız" dedi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:15
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Bakan Soylu: Türkiye'deki terörist sayısı 189'a indi

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 4’üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Soylu, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, muhtarların devletle millet arasında köprü kurduğunu söyledi. Soylu, "Eskiden bir muhtara köyde bir okul var mı diye sorarlardı.  Oysa bugün muhtar toplantıları yapıyoruz tüm illerde. Uyuşturucu ile mücadeleyi, kentsel dönüşüm çalışmalarını, sosyal meseleleri, altyapı, asayişi hep muhtarla konuşuyoruz" dedi.

'BİZİ HİÇ YANILTMADINIZ'

Bakan Soylu, son 1,5 yıldır doğal afetlerle karşılaştıklarını hatırlatarak, "Hep birlikte acı tablolar yaşıyoruz. Ama biz yöneticiyiz. Bizim görevimiz mazeret bulmak değildir. Bizim görevimiz bize ehliyet veren milletimizin derdine derman olmak, zor gününde yanında olmaktır. Muhtarlarımızla hep birlikte omuz omuzaydık. İlk önce afeti anlarız. İkinci günde muhtarla bir araya geliriz. Bizi hiç yanıltmadınız. İnsan tarih boyunca nasıl devam edecekse muhtar da tarih boyunca devam edecek" diye konuştu.

Bakan Soylu ayrıca yaptıkları düzenlemeler ile muhtarların birçok sorununun giderildiğini, bunların başından SGK primlerinin ödenmesi olduğunu kaydetti.

'ÇOCUKLARIN İDEALLERİNİ ÇALMIŞLARDI'

Bakan Soylu, geçen hafta Hakkari’de olduğunu anımsatarak, "Beni çok etkilediği için söylemek istiyorum. Bir kızımız geldi, dedi ki ‘ben üniversiteyi kazandım’. ‘Allah hayırlı uğurlu etsin, nereyi kazandın’ dedim. Tıp Fakültesini kazandığını söyledi. Bu çocuklarımız bizim çocuklarımız. Eğer biz bu çocuklara el atmazsak, elin adamları acımasız oluyor. Oraları terör bataklığına döndürmek isteyenler, o çocukların heyecanlarını, ideallerini, hedeflerini ellerinden almaya çalışmışlardı. 2016, 2017, 2018, 2019 hiç tıp fakültesi kazanılmadı. 2020’de 4 kişi, 2021’de toplam 19 çocuğumuz Hakkari’de tıp fakültesini kazandı. Bu ülkemizin huzuru ile sağlanan meseledir" dedi. 

‘TERÖR ÖRGÜTLERİNE ADIM ATTIRMIYORUZ’

Bakan Soylu, Tunceli Kutu Deresi ve Ali Boğazı'nda geçmişte 2 bin PKK’lı teröristin eğitim yaptığını ve halaylar çektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye’deki toplam terörist sayısı 189’a indi. Bunu hayal edebilmek mümkün değil. Sınırlarımızın ötesinde bize meydan okuyanlar bugün oradan meydan okuyamıyorlar. Avaşin Basyan’da, Hakurk’ta, bütün bu tablonun tamamından bize meydan okuyamıyorlar. Kahramanlarımız bir büyük mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyorlar. Şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye eski Türkiye değil. Biz bugün terör örgütlerine adım attırmıyoruz, adım da attırmayacağız. Bunu söylediğimiz zaman bizle dalga geçiyorlardı. Bugün tekrar söylüyorum; bu ülkede PKK’nın adını kimse anmayacak. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Bugün ülkemize nasıl huzuru, barışı ve istikrarı getirdiysek Allah bu millete o şerefi de nasip edecek; Orta Doğu’ya da Kafkaslara da etrafımızdaki coğrafyaya da huzuru da, barışı da, güveni de, kardeşliği de bu büyük millet getirecek."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluTerörTerörist
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