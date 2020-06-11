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Bakan Soylu, 'şehitlerimiz, rahat uyusun' dedi ve duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan, 'Firaz Amed' kod adlı İzzet Yiğit olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar" ifadesini kullandı.

11 Haziran 2020 Perşembe 17:33
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Bakan Soylu, 'şehitlerimiz, rahat uyusun' dedi ve duyurdu

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan, 'Firaz Amed' kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristtin, 2016 yılında Diyarbakır'ın Dürümlü Mezrası’nda 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yıl Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi" denildi.

Ayrıca, etkisiz hale getirilen diğer terörist  'Devrim Devran' kod adlı Salih Ekinci'nin de turuncu listede yer aldığı açıklanmıştı.

BAKAN SOYLU: ŞEHİTLERİMİZ, RAHAT UYUSUNLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıElazığŞehitlerimizRahat Uyusun
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