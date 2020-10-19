Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1202
ALTIN
484.653
DOLAR
7.8781
STERLİN
10.2621
EURO
9.2520
Prof. Dr. Büyükçelik: Meme kanserinde erken teşhis önemli
Meme kanserinde erken teşhis önemli
Erzurum'da 7 bin yıl önceki kültürü tanıtmak için 'arkeopark' kuruluyor
Erzurum'da 7 bin yıl önceki...
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Uzmanından sık mangal uyarısı!
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba...
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal medyası var
Türkiye'deki çocukların yüzde 49'unun sosyal...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

19 Ekim 2020 Pazartesi 12:38
3 Okunma
Bakan Soylu, muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin ve 81 ilden gelen muhtar heyeti ile birlikte 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çıktı. Heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduktan sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Bakan Soylu, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bu topraklar üzerinde 200 yıla yaklaşan mazisiyle demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık kurumunun bugünkü temsilcileri olarak Muhtarlar Günü münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. Zatınızla özdeşleşmiş bulunan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla hareket eden muhtarlarımız, değişim ve dönüşümün baş döndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde, aslında 21'inci yüzyılın yükselen hizmet değeri olarak varlığını sürdürmektedir. Bugün, 50 bin 285 kişilik dev bir hizmet ordusu haline dönüşen muhtarlarımızı hatırlamak ve bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmalara motivasyon sağlaması için; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla '19 Ekim' tarihi 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiş, bunun yanı sıra bu teşkilatı geliştirmek için de pek çok adım atılmıştır. Muhtarlarımızı hiç şüphesiz ki en iyi tanıyanlar sizlersiniz. Onlar Kurtuluş Savaşı'nda sizinle birlikte aynı siperde, aynı cephede çarpışmış, şehit ve gazi olmuşlardır. Onların torunları da 15 Temmuz gecesi aynı kararlılığı ve iradeyi göstermişler, şehit ve gazi olarak vatan aşığı karakterlerini teyit etmişlerdir. Bu vesileyle, silah arkadaşlarınız ve demokrasimizin en kadim temsilcilerinden olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, Zat-ı Âlilerinizle birlikte, ebediyete intikal eden muhtarlarımızı, manevi huzurlarınızda rahmet ve şükranla anıyorum."

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu19 Ekim Muhtarlar GünüAnıtkabirZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik
Bakan Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik
Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor
Minsk üçlüsü, Ermenilere silah desteği veriyor
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız
Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız
Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı
Bakan Soylu, Hakkari'de 81 ilin Valisi ile pandemi toplantısı yaptı
Muharrem İnce: 'Z' kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak
Muharrem İnce: 'Z' kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak
Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk
Bakan Dönmez: Kazdık, bulduk
Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor
Bakan Soylu: Avrupa ve Amerika, 3 maymunu oynuyor
Bakan Gül: Demokraside, 'süper mahkeme', 'süper savcı' yoktur
Bakan Gül: Demokraside, 'süper mahkeme', 'süper savcı' yoktur

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma