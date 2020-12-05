Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1331
ALTIN
461.382
DOLAR
7.8023
STERLİN
10.4871
EURO
9.4809
SENARİST YAZAR FERİDUN HOCALAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI 
“Ukulele Çalmayı Öğrenmek Çok Daha Kolay” 
Tam Zamanında Bir Kitap: Hilal Bebek’ten Çemberin Dışı 
Tam Zamanında Bir Kitap
Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
Son Dakika
Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır

Kılıçdaroğlu'nun telefonlarım dinleniyor iddiasına yanıt

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:48
2 Okunma
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği açıklaması iftiradır

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönündeki iddiasına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri yönünde açıklamada bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur. Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz
İnsan hakları çerçevesinde atılacak adımlar üzerinde çalışıyoruz
Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz
Kılıçdaroğlu: Yeni bir siyaset anlayışı getirmek istiyoruz
Milletvekilleri, Genel Kurul’da maskesiz konuşmayacak
Milletvekilleri, Genel Kurul’da maskesiz konuşmayacak
Sözcü Kalın, ABD Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Sözcü Kalın, ABD Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Bakan Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Bahçeli'den CHP'li vekilinin sözlerine sert tepki
Bahçeli'den CHP'li vekilinin sözlerine sert tepki
Erdoğan: Denetimin olmadığı dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir
Erdoğan: Denetimin olmadığı dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir
Bakan Soylu: Nüfusun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik
Bakan Soylu: Nüfusun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik
AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz
AB ile daha yakın bir ilişki kurmak istiyor ve buna gayret ediyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma