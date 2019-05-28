Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
87209
ALTIN
247.743
DOLAR
6.0208
STERLİN
7.6371
EURO
6.7378
Prof. Dr. Terzioğlu: Sezaryenle doğum oranımız yüzde 51.7
Prof. Dr. Terzioğlu: Sezaryenle doğum...
5 bin çocuk mutluluğun resmini çizdi
5 bin çocuk mutluluğun resmini...
Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak
Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak
Liseli kızlar, resim sergisi açtı
Liseli kızlar, resim sergisi açtı
Tecrübeli kaptandan açıklama
Tecrübeli kaptandan açıklama

Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz" dedi.

Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz" dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 15:57
5 Okunma
Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a gececeğiz

İSTANBUL -  Bakan Soylu, Beyoğlu Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bizimkiler de bir MAKS grubu oluşturdu. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi grubu. 10 vilayet şimdi bu sisteme geçiyor. Tüm bilgiler burada tüm arkadaşlarımızla paylaşılacak. Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi, yukarıdan aşağıya bir binanın hangi dairelerden oluştuğu, dış fotoğrafları, şimdi biz bir adım daha attık. Onu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın coğrafi bilgi sistemi ile de birleştireceğiz. ASELSAN ile yapıyoruz. Ben İçişleri Bakanlığı'na geldiğimde biraz akamete uğramıştı. Sağ olsun ASELSAN'la oturduk, onları da biraz gönüllendirdik. Çünkü ücret olarak büyük bir maliyete tekabül eden bir ücret. ASELSAN ile yapılan bir anlaşma ile daha önce yapılan anlaşma ve sözleşmenin devamı ile birlikte İstanbul'da bir ya da bir buçuk yıl içinde MAKS'a geçeceğiz. Böylece bunu size de açmış olacağız. Yani siz, bizde hangi sistem görülüyor ise, hangi daire de kimin oturduğunu, kimin ayrıldığını, taşındığını, kaç kişinin oturduğunu görebilme fırsatına sahip olacaksınız. Barolara gönderdiğiniz fakirlik kağıtları oluyor. Bu konuda da arkadaşlarıma söyledim yazılımını yapacaklar. Muhtarlık bilgi sistemi üzerinden kaymakamlıktaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına bir program yazdırıyoruz şimdi. Bu programla siz oradan göreceksiniz, akşam geldiğiniz zaman vatandaşa da o kağıdı, oradan gelen bilgi çerçevesinde verebileceksiniz."

''TÜRKİYE'DE SEÇİM OLDU, 6 BİN 600 POLİS GÖREVLENDİRDİK"

''Günde 2-3 tane yalanın bakanlığım tarafından vatandaşımıza doğru bilgilendirmeyle ulaşmasından hakikaten yoruldum" diyen Bakan Soylu, "Bir sanatçı hanım 'benim kaydımı silmişler' diyor. Sosyal medyada acaba bu kayıtlar silinebilir mi? diye soruyorlar. Nüfus genel müdürlüğünden baktırdım 29 Mart'ta kendi e-devlet şifresinden müracaatını yaptırmış ve bunu başka bir noktaya taşıdı. Bunu anlatana kadar şöyle bir istifham oluşuyor. Bir takım işler oluyor. 100 bin polis getireceğiz İstanbul'a oy kullandıracağız. YSK açıklama yapmış seçmen oy kullanacak. Biz hayatımız boyunca bu kadar büyük bir sayıda polisi bir yerden bir yere seçim için görevlendirmedik. 31 Mart'ta tüm Türkiye'de seçim oldu 6 bin 600 polis görevlendirdik. Hepsi bu kadar" dedi.
 

“ARABADAN NASIL BİR SARAY OLUYORSA"

"İçişleri Bakanlığı Samsun Valisi'ne bir Audi marka araba hediye etti" haberleriyle ilgili açıklama yapan Soylu, "2007 ya da 2008'de almış olduğu bir araba var. O zaman da Mercedes, o zaman da sıfır. 2006'da ve ya 2005'te. 12-13 yıl geçmiş. Birçok vali gelmiş, geçmiş. Onları alıyoruz, ya başka bir ile, ilçeye gönderiyoruz, ya da devlete iade ediyoruz. Onun yerine devlet bize yılda 2-3 tane araba veriyor. Biz de onu eskiyen arabaların yerine koyuyoruz. 2030'da aynısı olacak, 2040-2045 yılında da, devletin valisinin arabası eskidiği zaman yılda 2-3 tane verilir, o da sınırlı sayıdadır. Yılda 10-12 tane kaymakamlık, 2-3 tane 4 tane de valilik arabası verilir" diye konuştu.

Soylu, "Arabadan nasıl bir saray oluyorsa? Bu sadece dedikodu oluşturabilmek anlayışı. Ben buna İstanbul halkımızın prim vermeyeceğini ve bu seçimin bir ideolojik kamplaşma merkezi haline getirmeyeceğini, er meydanı çıksın herkes mücadelesini yapsın başımız üzerinde yeri var. Ama endişem odur ki bu seçimde sonuçlara göre ortaya konulacak maalesef bir ideolojik kamplaşmanın, siyaseti ciddi bir şekilde yeniden germenin hesabı yapıldığı kanaatini yaşıyorum ben. İnşallah endişemde haksız çıkarım" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluİstanbulMAKS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener: Belediyeleri borç batağına gömmüşler
Akşener: Belediyeleri borç batağına gömmüşler
Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz
Bakan Soylu: İstanbul'a zaman kaybettirmemeliyiz
Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi
Bakan Varank: Tek gündemimiz yatırım, ekonomi
TBMM bayram öncesi mesaisi yapacak
TBMM bayram öncesi mesaisi yapacak
20 bin Afgan göçmen geri gönderildi
20 bin Afgan göçmen geri gönderildi
Sanat ve spor anlayışı olmayan bir medeniyet eksik kalır
Sanat ve spor anlayışı olmayan bir medeniyet eksik kalır
Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz
Türkiye'nin menfaatlerine saygı gösterilmesi temennimiz
Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta ödenecek
Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta ödenecek
Gerekçeli kararda, gerekçe bulamadık
Gerekçeli kararda, gerekçe bulamadık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans