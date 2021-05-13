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Bakan Soylu: İdlib'de 1 yılda 35 bin ev nihayete erdirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde AFAD koordinesinde yapılan briket evleri inceledi. Soylu, 1 yılda 35 bin evin nihayete erdirildiğini söyledi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:39
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Bakan Soylu: İdlib'de 1 yılda 35 bin ev nihayete erdirildi

ANKARA - Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Mehmet Aksoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AFAD yetkilileriyle İdlib'de AFAD koordinasyonunda 3 ayrı bölgede yaptırılan briket ev çalışmalarını inceledi. Soylu, evlerde ve çadırlarda yaşayan Suriyelileri ziyaret edip, sohbet etti, bayramlarını kutladı. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Bakan Soylu, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da iletti.

'35 BİN EV NİHAYETE ERDİRİLDİ'

Ziyaretinde 7 aylık Furkan bebeği kucağına alıp seven Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla büyük bir insani yardım gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Allah'a hamdolsun yaklaşık 1 yılda burada 35 bin ev nihayete erdirilmiştir. Bunların 28 binine taşınılmış, önümüzdeki günlerde gerisi bitirilecek. Ama burada bitiyor mu? Hayır. 51 bin projelendirilmiş yapılan var. Kısmet olursa temmuz ayında inşallah 51 bin evi bitirmiş olacağız. Bitiyor mu? Yine hayır. Yine yeni bir alana başladık. Orada da 7 bin 500 konutun altyapısı yapılıyor. Özellikle AFAD'ın yaptıklarını diğerlerine de teşvik etmeye çalışıyoruz. Su, kanalizasyon, altyapı, hemen hemen her şey getiriliyor. Buranın en temel sıkıntısı su, bunda da önemli adımlar atılıyor. Burada, camiler, okullar, sosyal donatı alanları, sağlık ocakları var." 

'DÜNYA BURAYA SIRTINI DÖNDÜ'

Soylu, bu hayır hareketinin devam edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu: 

"Bunun kaynağı, milletimizden sağlanıyor. Allah milletimizden razı olsun. Burada çocuklarımızı yaşlılarımızı görüyoruz. Özellikle yetimler, dullar bu evlere sahiplendiriliyor. Yine ifade etmek gerekir ki, buradaki hayır hareketi aynen devam edecek. Milletimize buradan bir çağrımız var. Biz 1 yıl önce buraya geldiğimizde bu insanlar yine bizim sağladığımız çadırlardaydı. Ama kış ve yaz çok zor şartlarda çok kalabalık insanlarla, temizliğin, suyun, sıhhatin olmadığı bir alan içerisindeydiler. Dünya buraya sırtını döndü. Sadece gösteriş olsun diye bakıyorlar. Şunu da açık yüreklilikle söylemek gerekir. Bizim 18 Mart Mutabakatındaki temel konu alanlarından birisi de bu bölgedir. Ama burada Avrupa verdiği sözü tutmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca hatırlatmasına rağmen halen tutmuyorlar, tutmamaya devam ediyorlar."

'HER ŞEY PARAYLA OLMUYOR'

Burada briket evlerin bölgeye yayılması konusunda da öncülük oluşturduklarını anlatan Soylu, bölgede sadece AFAD'ın evlerinin olmadığını kaydetti. Bakan Soylu, "Sadece AFAD olarak biz değil, sivil toplum kuruluşları da burada hayırda yarışıyorlar. Bu bizim için fevkalade önemli bir durum. Her şey parayla olmuyor, gönülle oluyor, gönülle, insanlıkla oluyor. Allah razı olsun bunlar çok çabuk zamanda yapılan işler. Yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Burada kısa zamanda olağanüstü büyük işler yapıldı. Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi, aziz milletimize de hayırlarının yerine gittiğini ve burada çok ihtiyaçlı olan kendi topraklarından yerinden edilmiş, yetim ve dul kalmış insanların ev imkanı bulduklarını ve birinci sınıf bir hizmetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah. Tekrar buradaki vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu.  

Kudüs'e yönelik saldırılara değinen Soylu, "Kudüs bizim bugün kanayan yaramızdır. Attığımız her adımda aklımda Kudüs vardır, orada zulme uğrayan insanlar var. Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin dirayeti zulme uğrayan herkese elini uzatabilecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 13.05.2021 19:47
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluSuriyeİdlib
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