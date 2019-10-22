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Bakan Soylu: Geri dönüşler hızlanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerine bugüne kadar 365 bin civarında insan geri dönüş yaptı. Barış Pınarı Harekâtı ile Güvenli Bölge tesis edildiğinde bu geri dönüşler çok daha önem kazanacak ve daha da hızlanacaktır" dedi.

Bakan Soylu: Geri dönüşler hızlanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerine bugüne kadar 365 bin civarında insan geri dönüş yaptı. Barış Pınarı Harekâtı ile Güvenli Bölge tesis edildiğinde bu geri dönüşler çok daha önem kazanacak ve daha da hızlanacaktır" dedi.

22 Ekim 2019 Salı 17:11
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Bakan Soylu: Geri dönüşler hızlanacak

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği'nin meclis toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, belediyeler ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. E-Belediye sistemini başlattıklarını belirten Soylu, projeyi bitirdiklerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devir edeceklerini kaydetti. Bakanlık olarak teknolojiyi en üst seviyede kullandıklarını söyleyen Soylu, 2 bin 200 yazılı evrak sayısını bin 200’e düşürdüklerini yılsonu itibarıyla da bu sayının 900'e düşeceğini sözlerine ekledi.

'GÖÇ MESELESİ BİTMEYECEKTİR'

Bakan Soylu, Türkiye olarak 3 küresel güvenlik problemi ile yoğun temas halinde olduklarını belirterek, "Bir yandan terörle mücadele ediyoruz, bir yandan göçle yüzleşiyoruz, bir yandan da uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bu problemlerin ikisi uyuşturucu ve göç yerel yönetimlerle doğrudan temas halindedir. Bu iki konuda hem gayretimizle hem de birbirimizle irtibatımızı artırmak durumundayız. Göç meselesinde takip ettiğimiz 3 temel başlığımız var. Birincisi kaçak göçü önlemektir. Türkiye bu konuda ciddi bir baskı altındadır. Bu göç meselesi bitmeyecektir. 'Göç meselesi bitecek' diyenlere benim gösterdiğim bir perspektif var. 2050 yılının Afganistan, Afrika, Pakistan, Asya ve Ortadoğu nüfuslarına bakın kaç artacak.  Bugün bu göç tesadüfü olan bir şey değildir" dedi.

'345 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALADIK'

Bakan Soylu, dünyada uyuşturucu ile mücadele eden en iyi ülke olduklarını söyleyerek, "Göç meselesinde dünyanın en çok sığınmacısı bulunan ülkeyiz. Biz birinci sıradayız. Sırtımızı sıvazlarlar ortak bir adım atmazlar. Şuan yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 345 bin. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekât bölgelerine bugüne kadar 365 bin civarında insan geri dönüş yaptı. Bu az bir rakım değildir" şeklinde konuştu. 

'İSTANBUL'DA 85 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI'

Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler ile ilgili olarak, İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde çalışma başlattıklarını hatırlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"İstanbul'a doğru yüklü bir akım söz konusu oldu. Yılbaşından itibaren buna ait bir tedbir almaya başladık. İstanbul'dan yılbaşından itibaren 85 bin kaçak göçmeni yakalayarak geri gönderme merkezlerimize veya ülkelerine sevk ettik. 12 Temmuz'da İstanbul'da başladığımız adımda şu ana kadar 60 bin Suriyeli, kayıtlı olduğu illere doğru gidiyor. Bu balansı sağlamak zorundayız. Eğer bu balansı sağlayamazsak Allah muhafaza bazen birileri tarafından kışkırtılan hadiselerin ve birtakım gerginliklerin önüne geçmekte zorlanacağımızı burada ifade edeyim. Barış Pınarı Harekâtı ile Güvenli Bölge tesis edildiğinde bu geri dönüşler çok daha önem kazanacak ve daha da hızlanacaktır. Dolayısıyla bölgelerinde göçmen sayısı fazla olan belediyelerimizin bu konuda kabiliyet geliştirmesi, bu konuda bilgi sahibi olması sürece katkı sağlayacaktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluGeri DönüşSuriyeliler
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