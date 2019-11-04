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Bakan Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları ülkelerine göndeririz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" dedi.

Bakan Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları ülkelerine göndeririz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" dedi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:19
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Bakan Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları ülkelerine göndeririz

ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca düzenlenen, 'Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2’nci Grup açılış törenine katıldı. Bakan Soylu, emniyet ve jandarma entegrasyonunda faili meçhul olayları aydınlatma sayısının 12 bine, yakalanan kişileri adalete teslim etme sayısının ise 16 bine yükseldiğini söyledi. Soylu, bekçilik müessesesinin asayiş müessesine ciddi bir katkı sağladığını ifade etti.

'İSTANBUL'DA 68, ANKARA'DA 50 SÜRÜCÜYE ÇAKAR CEZASI'

Çakar konusunda önemli bir karar aldıklarını ve uygulamaya başladıklarının altını çizen Soylu "1 Kasım’ı bu konuda bir milat olarak belirlemiştik. İstanbul’da ilk günde 68, Ankara’da ise 50 sürücüye çakar uygulamasını ihlal ettiği için cezai müeyyide uygulandı. Ankara’da az değilmiş. Arkadaşlarımız uygulamaya başladılar. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda yeniden dikkatini çekmek istiyorum. Kanunda belirtilen araçlar dışında bu cihazların kullanılması yasaktır ve artık ceza işlem uygulanmaktadır" dedi.

'BUNUN HESABINI BU MİLLET ÖDETECEK'

Soylu "Bugün terörizmden yargılanan, aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları bu ülkenin selameti ve o beldenin selameti için görevden aldığımızda Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş o kadar bedava değil. Yazıklar olsun. Bu milletin sana okuttuğu okula yazıklar olsun. Bu milletin sana verdiği emeğe yazıklar olsun. Birileri eline silah alacak, 9 aylık çocuklarımızı şehit edecek, 11 aylık bebeklerimizi şehit edecek, orada Kürt kardeşlerimizin sabahleyin dükkanını açmayı engelleyecek, orada Arap kardeşlerimizin Türk kardeşlerimizin dükkanını açmasını engelleyecek, üniversiteli çocukların gitmesini engelleyecek, bunu o beldenin belediye başkanı yapacak, sen de Avrupa Birliği Parlamentosuna gidip Türkiye’yi ve oradaki belediye toplantısına gideceksin Türkiye’yi şikayet edeceksin. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine, ödediğine, kursağından geçenlere tamamen yazıklar olsun. Bunları söyleyemeyeceksek, bunları ifade edemeyeceksek yaptığımız görevin ne anlamı var. Ne yapacağız ağzımızı açıp bekleyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

'HAPİSHANELERDEKİ DEAŞ'LILAR'

Toplantı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soylu, DEAŞ'lı teröristlere ilişkin, "Şu anda hapishanelerimizde bin 200'e yakın DEAŞ'lı var, Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonra da elimizde bir kısmı kadın ve çocuk olan 287 DEAŞ'lı bulunuyor ancak hapishanelerdekilerin hepsi yabancı terörist savaşçı. Aynı zamanda geri gönderme merkezlerimizde yabancı terörist savaşçılar var. Bunların hepsiyle ilgili çeşitli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunlar dönem dönem bahsettiğiniz yollarla Türkiye'ye girdiler ve yakalandılar. Burada bütün güvenlik ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bunlar yakalandıkları zaman adli makamlara intikal ettiriliyor. İntikal ettirildikten sonra ya cezaevlerine girerler veyahut da geri gönderme merkezlerine gider. Biz de bunları dönem dönem ülkelerine iade ederiz" diye konuştu.

'KENDİ ÜLKELERİNE GÖNDERİRİZ'

Ancak son dönemde dünyanın yeni bir metot belirlediğini ifade eden Soylu, "Belirledikleri metot, 'Biz bunları vatandaşlıktan çıkaralım' diyorlar. Özellikle dünkü açıklamamızdan sonra şöyle bir tespitte bulunmaya çalışıyorlar. 'Bunlar, bulundukları yerlerde yargılansınlar'. diyorlar, yani bu da yeni bir uluslararası hukuk herhalde. Yani 21’nci yüzyıla, mülteci, sığınmacı meselesine maalesef hiç uymayan davranışlar ortaya koyan ülkeler, şimdi terörizm konusunda yeni bir içtihadı ortaya koyuyorlar. Bu içtihadı kabul etmek mümkün değildir. Hiç üzülmesinler, biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndeririz" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 04.11.2019 08:22
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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