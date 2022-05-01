Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 65 Sözleşmeli Personel alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar...
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli...
Pendik Belediyesi model uçak sahasını kiraya veriyor
Pendik Belediyesi model uçak...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Kapat

Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salgın hastalık sebebiyle pek çok alışkanlığımızdan uzak kaldığımız bir dönemden sonraki bu ilk 1 Mayıs, inşallah yine eskisi gibi meydanlarda halaylarla, Ramazan Bayramı sevinciyle katlanmış olarak huzur ve barış içinde kutlanacaktır" dedi.

01 Mayıs 2022 Pazar 12:59
Bakan Soylu'dan '1 Mayıs' mesajı

ANKARA

Bakan Soylu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Soylu, mesajında, "Cephede savaşan kahramanlar, kağnı arabalarıyla cepheye cephane taşıyan kahramanlar. Ama bir de küçük atölyelerde büyük bir maharet ve el emeğiyle o cephaneleri üreten, alınterleri Kurtuluş Savaşı’na can suyu olan kahramanlarımız var. Terör şehitlerimiz sadece asker, polis, jandarma değil. Ücra köylere elektrik getirmek için çalışırken, yol yaparken, baraj yaparken hain terör örgütünün saldırısına uğrayıp şehit olan, bazı emek savunucularının unuttuğu; ama milletin unutmadığı mühendislerimiz, işçilerimiz, şantiye şeflerimiz, kepçe operatörlerimiz var. Emeğin ve alın terinin bayramı olan 1 Mayıs’a ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Meşhur 'Sanayi Devrimi'ni işçilerin sömürüsü ve insanlık dışı hayat koşullarına mahkum etmenin üzerine bina eden emperyalist batı zihniyetine karşı, 'usta-çırak' duygusu ve 'işçinin çalıştığının karşılığını alınteri kurumadan veriniz' hadis-i şerifindeki anlayışla kurguladığımız çalışma hayatımız, elbette ki çok daha insani ve çok daha medenidir. Kuruluşunda olduğu gibi, güzel cumhuriyetimizin, özellikle 21'inci yüzyılın başından itibaren elde ettiği güç ve kapasitede de işçilerimizin ve her kademeden çalışanlarımızın emeğinin, alınterinin, bilgi ve becerilerinin payı büyüktür. İnsansız hava araçlarımızdan, helikopterlerimize, yazılımlarımızdan sanayi ürünlerimize kadar dünyanın dört bir yanına ihraç ettiğimiz her ürün, sadece zenginleşmek değil, mazlumlara umut olma, dünyaya adalet ve huzur getirme gayretinde olan bu ülkenin en önemli güç kaynaklarından biridir" ifadelerini kullandı.

'HUZUR VE BARIŞ İÇİNDE KUTLANACAKTIR'

Terörle mücadele ederken terörizme karşı verdiğimiz büyük mücadelede de 2800 metre rakımdaki köylere yol götüren, altyapı götüren, terörün yıkımlarını parklarla, bahçelerle temizleyen işçilerimizin, mimar ve mühendislerimizin emeği ve alın terinin büyük ve hiçbir maddi karşılıkla ödenmez bir payı vardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, eskinin acı hatıraları üzerine bir set çekip, istismarına da izin vermeyerek '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' olarak kabul edilen ve resmi tatil ilan edilen bu özel gün, inşallah bundan sonra da aziz milletimize, çalışanlarımıza, çalışma hayatımıza moral ve gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Salgın hastalık sebebiyle pek çok alışkanlığımızdan uzak kaldığımız bir dönemden sonraki bu ilk 1 Mayıs, inşallah yine eskisi gibi meydanlarda halaylarla, Ramazan Bayramı sevinciyle katlanmış olarak huzur ve barış içinde kutlanacaktır. Bu vesileyle, bu ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde, gündelik hayatımızdaki tüm ihtiyaçların karşılanmasında alın terleriyle ve emekleriyle katkı koyan işçilerimizin, memurlarımızın, güvenliğimizi sağlayan kolluk birimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın, yazılımcılarımızın, mühendislerimizin, mimarlarımızın, üretimden adalete kadar bütün alanlarda çalışma hayatının bir parçası olan Aziz Milletimizin her ferdinin, emekleriyle emekli olmuş tüm büyüklerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, şükranlarımızı sunuyor; ekmeğini kazanma gayretiyle emek verirken hayatını kaybetmiş, şehit olmuş tüm çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanıSüleyman SoyluSalgın1 MayısMesaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzaklara asla düşmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tuzaklara asla düşmeyeceğiz
Erdoğan: Her yerde her durumda nefretini kusan bir kesim mevcut
Erdoğan: Her yerde her durumda nefretini kusan bir kesim mevcut
Bahçeli'den 'Ramazan Bayramı' mesajı
Bahçeli'den 'Ramazan Bayramı' mesajı
Fatih Erbakan: "Tasvip etmemiz mümkün değil"
Fatih Erbakan: "Tasvip etmemiz mümkün değil"
CHP'li Öztrak: Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olamaz
CHP'li Öztrak: Partilerin kendi logolarıyla seçime girmeleri ittifaka engel olamaz
Çavuşoğlu: Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz
Çavuşoğlu: Eğitim ve kültür alanındaki çalışmalarımızı, gelecek nesillere aktarılacak uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Bakan Dönmez: Elektrikte sessiz bir devrim yaptık
Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız
Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız
Bahçeli: Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok
Bahçeli: Helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma