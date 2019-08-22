Bakan Soylu: Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 belediyede görevden almalarla ilgili şu açıklamaları yaptı:

''Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor.''

Bakan Soylu, ''3 günden beri bu adamlar veya kadın bir şey dedi mi demedi. Savunanlar da terör örgütüyle herhangi bir ilgili yoktur diyemiyor. Seçilmişlikten başka bir şey söylemiyorlar. Seçilmişlik elbette ki değerlidir ancak demokrasi bir truva atı değildir. Seçimler de hukuk mahkemesi değildir.''