Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101144
ALTIN
275.716
DOLAR
5.7656
STERLİN
7.4146
EURO
6.3908
Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor
Red Bull Chess Masters'da elemeler...
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta sahneleniyor
‘Erkek Arkadaşım Bir Feminist’ Trump’ta...
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’ın Braga maçı kadrosu belli...
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak kırılmasına neden olabiliyor
Dikkat! Uzmanlardan önemli uyarı: Tırnak...
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan ‘kara büyü’ objesi bulundu
Myra-Andriake’de, içinde kurşun zarf olan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl hali hazırdaki kaçak göçmen yakalama 371 bin oldu. Bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Nato kafa, Nato mermer, anlamak istemiyorlar. Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönünde" dedi.

Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl hali hazırdaki kaçak göçmen yakalama 371 bin oldu. Bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Nato kafa, Nato mermer, anlamak istemiyorlar. Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönünde" dedi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 11:16
7 Okunma
Bakan Soylu: Bu yıl 371 bin kaçak göçmen yakaladık

ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda göçe yönelik bazı rakamlar açıklayan Soylu, 2017 yılında 175 bin olan kaçak göçmen yakalamalarının 2018’de 268 bin olduğunu söyledi. Soylu, "Bu yıl hali hazırdaki yakalama 371 bin oldu. Bunu Avrupa anlatmaya çalışıyorum ama anlamıyor. Nato kafa, nato mermer, anlamak istemiyorlar. Avrupa'nın tamamında 1 milyon Suriyeli yok. Biz 81 bin göçmeni, bulunduğu ülkelere geri gönderdik. Dünyanın böyle bir rakamı yok. Bu büyük bir operasyon" dedi.

Dünyanın bu konuda üç maymunu oynadığını belirten Soylu, "Ama bizim elimizle ama göçün kendi dengeleriyle beraber mutlaka bu meseleyle temas etmek ve çare aramak zorunda kalacaktır. Her ülkenin mücadelesinin mutlaka bir sınırı olacaktır. Türkiye’nin bu konuda çalışan bütün kolluk birimleri, zaten kapasitesinin en üst sınırında çalışmaktadır. Görülen o ki düzensiz göç bu gidişle katlanacaktır. Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönünde. Türkiye’nin bu işe ayırdığı kolluk birimlerinin kapasitesini ikiye katlaması mümkün değildir. Dolayısıyla burada batılı muhataplarımızın, artık bu misafirlerine ilişkin birtakım sorumlulukları üstlenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Misafir teriminden belki pek hoşlanmıyorlar ama sonuçta bu insanlar onlara gidiyor, ifademiz pek de yanlış sayılmaz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız
Kalın: Suriye'de oynanan oyunların farkındayız
Bakan Dönmez: Rüzgar kurulu gücümüz 17 yılda 390 kat arttı
Bakan Dönmez: Rüzgar kurulu gücümüz 17 yılda 390 kat arttı
Akşener: Maneviyatımız ve cumhuriyetimiz ortak değerlerimiz
Akşener: Maneviyatımız ve cumhuriyetimiz ortak değerlerimiz
Bedeli ne olursa olsun, söylediğimizin arkasındayız
Bedeli ne olursa olsun, söylediğimizin arkasındayız
MHP Lideri Bahçeli'den ABD'nin skandal raporuna sert tepki
MHP Lideri Bahçeli'den ABD'nin skandal raporuna sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi
Fuat Oktay: ABD'nin terörizm raporu, terörle mücadelemizden bizi alıkoyamaz
Fuat Oktay: ABD'nin terörizm raporu, terörle mücadelemizden bizi alıkoyamaz
Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü
Birkaç günde 100 bin insan Suriye'ye döndü
Bakan Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları ülkelerine göndeririz
Bakan Soylu: Elimizdeki DEAŞ'lıları ülkelerine göndeririz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans