Bakan Soylu: Belediye işi, şov işi değildir

ANKARA, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da AFAD Konferans Salonu'nda 'Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu Tanıtım Toplantısı' ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemiyle ilgili, "Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip, PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimiz her şeyi söyledik, söylemeye de devam ederiz. Ama esas İstanbul seçmeninin kendine vermiş olduğu reyi, bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye'nin yıllarca canını acıtan, Türkiye'yi ekonomik, sosyal, birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne, oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanların bu meseledeki duyarsızlıklarına sormak lazım. Bu kadar açık ve net" dedi.



'CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÖNEMLİ MÜCADELESİ'



Bakan Soylu, Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum. Bunda öğretim üyeleri var, bunda akademisyenler var, bunda basın yayın organlarından bu işe duyarsızlık gösterenler var, bunda siyasi parti yetkilileri var ve herkes var. Biz hepimiz öleceğiz; ama tarih bunları kaydedecek" diye konuştu.



'PAZAR SABAHI SÖYLEYECEĞİM'



Bakan Soylu, 'İstanbul'a da mı kayyum atanacak?", "Pejmürde kelimesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorularına, "Onu Pazar sabahı Hakan Çelik'te söyleyeceğim" dedikten sonra, şöyle yanıt verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti kurallarla, ilkelerle, kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, çadır devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, dün de kurulmuş değildir. 2200 yıllık devlet geleneğimiz var. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Ama bir muhtar, kendine verilen yetkiler çerçevesinde muhtarlık yapar. Bir belediye başkanı, kendine verilen yetkiler çerçevesinde başkanlık yapar. Bir bakan da kurallar ve ilkeler çerçevesinde bakanlık yapar. Biz kurallar ve ilkeler çerçevesinde bunları yapmakla yükümlüyüz."



'BELEDİYE İŞİ, ŞOV İŞİ DEĞİLDİR'



Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da sergilenen ve 'israf' olduğu iddia edilen araçlarla ilgili soruya da şu şekilde yanıt verdi:



"O da bizim sorumluluk alanımızdır. Arkadaşlarıma dün gece talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa biz bu kamu zararına bakarız. Ki belediye işi, şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Eğer böyle bir fazlalık, böyle bir israf söz konusuysa ilgili bakanlığa bu söylenir, söylenmedi. Biz bunu araştırma hakkına sahibiz. Ama filli olarak şöyle bir şey var; bunlar kamu zararı olabilecek şekilde sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan bu da başka bir görev ihmalidir ki bu da yanlış bir şeydir, o da bizim sorumluluğumuzdadır. Bunların hepsini incelemek, araştırmak İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi dahilindedir."