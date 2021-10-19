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Bakan Soylu: 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız

19 Ekim 2021 Salı 13:16
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Bakan Soylu: 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız

ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 büyükelçinin Osman Kavala hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, "Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin. 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle 81 ilden gelen muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Ankara Ticaret Odası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programa, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Soylu, muhtarlığın 200 yıllık mazisi olduğunu, bugün konuşulması gerekenin muhtarlığın geleceği olduğunu belirterek, "Çünkü; birileri ısrarla geriye döndürmek istese de bugünün Türkiye'si yarınlarını konuşan Türkiye'dir. Aklı geriye takılıp kalan değil, 2023 ve sonrasını planlayan Türkiye'dir. Birileri şunu çok iyi anlamalıdır; bizim gündemimiz dün değildir. Bizim gündemimiz, Azerbaycan'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, güney sınırımızın altında olan bitenle, oralarda attığımız adımlarla ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırlarımızın ötesinde ortaya koyduğu vizyonla ilgilidir. Bizim gündemimiz, sadece terörle mücadele değildir; terör dönemlerinin her alandaki izlerini silmek, Doğu ve Güneydoğu'yu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın cazibe merkezi haline getirmekle ilgilidir" dedi. 

'ŞİMDİDEN HAZIRLANMALIYIZ'

Bakan Soylu, muhtarlık kurumunu dünün hatıraları üzerinden konuşulamayacağını belirterek, "Artık 20 yıl sonrasının muhtarını, gelecek hayalimizi konuşmalıyız. Yönetimde muhtarı nerede konumlandırdığımızı tartışmalıyız. Muhtarın, dolayısıyla millet iradesinin daha fazla merkezde olduğu bir kamu düzeni fikrine, şimdiden hazırlanmalıyız. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli, esas itibarıyla bunun ilk adımıdır. Şimdi bunu bir adım ileriye taşımak, yarının muhtar profilini, bugünden tarif etmek durumundayız. Muhtarlık kurumu bu topraklar var olduğu sürece devam edecektir" diye konuştu.

'BUNU KABUL ETMİYORUZ'

Bakan Soylu, dün akşam 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu Osman Kavala için ortak bildiri yayımladığını hatırlatarak, "Malum bu aralar çok moda oldu, canı sıkılan bildiri yayınlıyor. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş, içinde ABD'si de var Almanya'sı da var. Diyorlar ki, 'Ey Türk yargısı, Osman Kavala'yı derhal serbest bırak, talimatımızın dışına çıkma'. Osman Kavala için seferber olmuş batıya diyeceğim şudur: 'Türk yargısı bitti' demeden bitmez, bunu da herkes böyle bilsin. Ve Türkiye, o dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm büklüm olan Türkiye değil. İki satır açıklamayla istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir ülke hiç değil. Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. 'Derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Burası 2 bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı.

'KİMSE KUSURA BAKMASIN'

Bakan Soylu, merkezi Paris'te bulunan Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün 'Avrupa Güvenlik Yıllığı 2021'i yayımladığını belirterek, "Orada da bizimle bütün dertlerini, neye kızıp alındıklarını tek tek yazmışlar. Madde madde yazmışlar. Efendim neymiş; Türkiye Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamış. Bunu yapamazmışız. Başka, Türkiye Maraş'ı yeniden açmış. Bunu yapamazmışız. Başka, Türkiye Ayasofya'yı açmış. Bunu yapamazmışız. Başka, PKK'nın yönettiği belediyelere kayyum atamışız. Bunu yapamazmışız. Tırnak içinde söylüyorum, güya onlar açısından 'kusurlarımızı tek tek saymış'. Kıymetli kardeşlerim; kimin kiminle nasıl kanka olduğunu herkes iyice görsün diye bunları anlatıyorum. Dün 10 tane büyükelçi ortak bildiri yayımlamış. 10'unuz değil 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız. Dertleri, hazmedemedikleri şu; siz nasıl olur da bizim dediğimizden dışarı çıkarsınız. Siz nasıl bizim yapma dediğimizi yaparsınız. Dert budur, tezgah budur. Kimse kusura bakmasın. Biz özgür bir ülkeyiz, özgürlüğümüzü de kimseden hediye almadık" dedi.

Bakan Soylu ayrıca, birçok afet olayında muhtarlar ile el ele çalıştıklarını söyleyerek, "Muhtarlık müessesi şöyledir, böyledir' diyenlere şu geçtiğimiz 2,5 yıl kapak" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman SoyluTürkiye
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